Prima pagină » Actualitate » Nicuşor Dan se întâlneşte la Cotroceni cu şeful forţelor NATO din Europa

Nicuşor Dan se întâlneşte la Cotroceni cu şeful forţelor NATO din Europa

Luiza Dobrescu
18 ian. 2026, 16:39, Actualitate
Nicuşor Dan se întâlneşte la Cotroceni cu şeful forţelor NATO din Europa

Preşedintele Nicuşor Dan îl primeşte luni, la Cotroceni, pe Comandantul Suprem al Forţelor Aloae din Europa(SACEUR). 

Întâlnirea dintre preşedintele Nicuşor Dan şi generalul Alexus G. Grynkewich va avea loc la ora 10.30. Grynkewich este şi şeful Comandamentului European al Armatei Statelor Unite ale Americii (USEUCOM).

Este general al Forțelor Aeriene ale SUA şi a preluat recent funcţia (iulie 2025) de şef al Forţelor NATO în Europa.

SACEUR este a doua cea mai înaltă funcție militară din cadrul NATO, în ceea ce privește ierarhia operațională, după cea de Președinte al Comitetului Militar NATO.

Mai există funcția de Comandant Suprem Aliat pentru Transformare (SACT), egală în titlu, dar ale cărei atribuții au mai puține legături cu problemele operaționale, fiind în preponderent concentrate pe dezvoltarea capabilităților militare.

 

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Traian Băsescu îl îndeamnă pe Nicușor Dan să-și găsească „oameni de caracter” pentru numirea șefilor la SRI și SIE

Traian Băsescu îi dă lecții lui Nicușor Dan: „A fost o imagine groaznică pentru România. Nu putea să se ajungă în situația asta dacă eram eu”

Recomandarea video

Citește și

ANCHETĂ La Oradea, o minoră de 14 ani a fost arestată pentru pornografie infantilă, viol asupra altui minor şi şantaj. Inculpata are discernământ
17:29
La Oradea, o minoră de 14 ani a fost arestată pentru pornografie infantilă, viol asupra altui minor şi şantaj. Inculpata are discernământ
FLASH NEWS Risc major la Constanța: tineri surprinși că se plimbă periculos pe gheața lacului, în ciuda avertismentelor
16:59
Risc major la Constanța: tineri surprinși că se plimbă periculos pe gheața lacului, în ciuda avertismentelor
ECONOMIE Am făcut calculul complet. Cât costă să faci școala de șoferi în 2026, în România, în funcție de oraș
16:48
Am făcut calculul complet. Cât costă să faci școala de șoferi în 2026, în România, în funcție de oraș
HOROSCOP Cele 3 zodii care vor ajunge milionari (în euro). În ce an vei avea primul 1.000.000€, în funcție de zodia ta
16:42
Cele 3 zodii care vor ajunge milionari (în euro). În ce an vei avea primul 1.000.000€, în funcție de zodia ta
INEDIT Pisicile cu cei mai fascinanți ochi. Cine conduce în clasamentul Fundației Mondiale a Animalelor
16:29
Pisicile cu cei mai fascinanți ochi. Cine conduce în clasamentul Fundației Mondiale a Animalelor
VIDEO (Video) Munții de zăpadă dintre blocurile din Kamceatka au fost transformați de copiii ruși în derdeluș. Imagini care par create de inteligența artificială
15:37
(Video) Munții de zăpadă dintre blocurile din Kamceatka au fost transformați de copiii ruși în derdeluș. Imagini care par create de inteligența artificială
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde vechi temeri în Franța
Cancan.ro
Orașele din România în care ninge 6 zile în luna mai, potrivit meteorologilor EaseWeather
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
David Popovici, bun de plată! Campionul olimpic a pariat și a rămas dator peste noapte. „Nu a vrut și am insistat!”. Cui îi datorează bani
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
Digi24
Gafă a Paulei Seling, la preselecția pentru Eurovision din Moldova. Expresia folosită despre care spune că nu știa că e în limba rusă
Cancan.ro
'Te aștept la lecții'. Ilona Brezoianu o pune la punct pe Andreea Bălan după declaraţiile de la emisiunea lui Măruţă
Ce se întâmplă doctore
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cea mai AGRESIVĂ Dacia a fost tunată de .... NEMȚI! SUV-ul românesc e imposibil de ignorat
Descopera.ro
O structură cosmică bizară a fost descoperită la „doar” 2 miliarde de ani după Big Bang
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
În adâncurile planetei Jupiter există cu 1,5 mai mult oxigen decât pe Soare
INEDIT Spectacolul iernii în Dobrogea. Bărci prinse în gheață pe lacul Razelm
17:29
Spectacolul iernii în Dobrogea. Bărci prinse în gheață pe lacul Razelm
CONTROVERSĂ Iranul, la răscruce. Jocul periculos al succesiunii, în umbra colapsului: cine sunt cei care pot conduce republica islamică, după ayatollahul Ali Khamenei?
17:28
Iranul, la răscruce. Jocul periculos al succesiunii, în umbra colapsului: cine sunt cei care pot conduce republica islamică, după ayatollahul Ali Khamenei?
LIFESTYLE Mușcatele tale pot fi în pericol dacă faci acest gest aparent banal, pe timp de iarnă. Cum eviți pericolul
17:20
Mușcatele tale pot fi în pericol dacă faci acest gest aparent banal, pe timp de iarnă. Cum eviți pericolul
ULTIMA ORĂ Pentagonul a mobilizat 1.500 de soldați în statul Minnesota în contextul revoltelor. Trump numește protestatarii drept „agitatori profesioniști”
17:09
Pentagonul a mobilizat 1.500 de soldați în statul Minnesota în contextul revoltelor. Trump numește protestatarii drept „agitatori profesioniști”
MILITAR Umbrele puterii, lovituri chirurgicale. Cum au transformat forțele speciale sabotajul și subversiunea în noua armă absolută
17:07
Umbrele puterii, lovituri chirurgicale. Cum au transformat forțele speciale sabotajul și subversiunea în noua armă absolută
ULTIMA ORĂ SUA și Europa se ceartă, Nicușor Dan este îngrijorat. Fără nicio direcție diplomatică, România, prin președintele ei face postări alarmiste pe rețele de socializare
16:58
SUA și Europa se ceartă, Nicușor Dan este îngrijorat. Fără nicio direcție diplomatică, România, prin președintele ei face postări alarmiste pe rețele de socializare

Cele mai noi

Trimite acest link pe