Nicuşor Dan se întâlneşte la Cotroceni cu şeful forţelor NATO din Europa

Preşedintele Nicuşor Dan îl primeşte luni, la Cotroceni, pe Comandantul Suprem al Forţelor Aloae din Europa(SACEUR).

Întâlnirea dintre preşedintele Nicuşor Dan şi generalul Alexus G. Grynkewich va avea loc la ora 10.30. Grynkewich este şi şeful Comandamentului European al Armatei Statelor Unite ale Americii (USEUCOM).

Este general al Forțelor Aeriene ale SUA şi a preluat recent funcţia (iulie 2025) de şef al Forţelor NATO în Europa.

SACEUR este a doua cea mai înaltă funcție militară din cadrul NATO, în ceea ce privește ierarhia operațională, după cea de Președinte al Comitetului Militar NATO.

Mai există funcția de Comandant Suprem Aliat pentru Transformare (SACT), egală în titlu, dar ale cărei atribuții au mai puține legături cu problemele operaționale, fiind în preponderent concentrate pe dezvoltarea capabilităților militare.