După percheziții, Cristian Andrei a fost adus la Institutul de Relații Umane din București. Medicul urmează să fie audiat la Secția 1 de Poliție

Miercuri dimineața, au fost făcute percheziții la domiciliul medicului Cristian Andrei, cercetat pentru agresiune sexuală și exercitarea fără drept a profesiei. După percheziții, Cristian Andrei a fost adus la Institutul de Relații Umane din București, urmând să meargă la Secția 1 de Poliție, acolo unde va fi audiat.

Poliția Capitalei a confirmat că, în perioada 1 iulie 2004-10 noiembrie 2025, „un bărbat ar fi desfășurat activități specifice profesiei de psiholog și nu ar fi absolvent al unei facultăți de psihologie acreditată și nu ar deține atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor din România”. Bărbatul în cauză fiind medicul Cristian Andrei.

Ce acuzații i se aduc lui Cristian Andrei

Primele acuzații au ieșit la iveală anul trecut, în luna noiembrie, când foste paciente ale medicului Cristian Andrei au ales să povestească jurnaliștilor de la PressOne prin ce au trecut. În declarații, acestea au menționat că medicul le-ar fi atins în zone intime și le-ar fi sărutat cu forța.

În urma plângerilor depuse, polițiștii Secției 1 au început cercetările și au scos la iveală că, încă din anul 2004, medicul Cristian Andrei ar fi desfășurat activități asociate profesiei de psihoterapeut, fără să dețină un atestat de liberă practică din partea Colegiului Medicilor Psihologilor Români, și, de asemenea, fără să fi absolvit o facultate acreditată în acest sens.

Tot în timpul cercetărilor, polițiștii au descoperit și trei foste paciente care îl acuză de agresiune sexuală, iar una dintre acestea susține că a fost violată.

