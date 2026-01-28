Prima pagină » Știri politice » Elena Lasconi a demisionat de la șefia USR Câmpulung. Ce explicații a dat: „Nu îmi permite timpul”

28 ian. 2026, 16:18, Știri politice
Elena Lasconi a renunțat la funcția de președinte al USR Câmpulung, motivând că nu mai dispune de timpul necesar pentru a conduce filiala în paralel cu activitatea de la Primărie.

„Nu am timp să mă ocup de chestia asta, stau câte 12 ore la primărie. Nu am viceprimar, nu am city manager. Nu am avut conflicte cu nimeni. Doar că mie mi se pare că asta e un job foarte serios. Trebuie să te ocupi, să faci extindere. Și nu îmi mai permite timpul”, a declarant Lasconi pentru publicația Cotidianul, motivând că decizia nu are legătură cu vreun scandal politic sau conflicte interne, ci doar că nu mai are timp.

Lasconi a declarat că va mai rămâne la conducerea municipiului Câmpulung, demisia ei vizând doar funcția de șefie a filialei locale, nu și calitatea sa de membru de partid. Legea prevede ca la o eventuală plecare din partid, ea ar fi putut atrage pierderea mandatului de primar.

Ea a respins într-o intervenție pentru Hotnews și informațiile apărute în presa locală potrivit cărora demisia ar fi fost determinată de nemulțumiri legate de deszăpezirea din municipiu, după ce Ziarul din Muscel a scris despre această variantă. „Presa locală poate să inventeze orice, dar nu… Ce treabă are funcția de președinte USR Câmpulung cu deszăpezirea care ține de primar?”, a spus Lasconi.

Conflicte cu propriul partid

În timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale din mai 2025, Elena Lasconi a avut divergențe cu propriul partid, care a decis să se delimiteze de candidatura sa chiar în timpul competiției electorale. Acest episod a influențat decisiv campania, Lasconi obținând sub 3% din voturi.

