„Au revoir” pentru Teams și Zoom. După WhatsApp și Telegram, Franța obligă funcționarii publici să renunțe la platformele americane de videoconferință

Franța va interzice funcționarilor din administrația publică să utilizeze aplicațiile și platformele americane, inclusiv Google Meet, Zoom sau Teams, a declarat un oficial francez pentru publicația POLITICO. Decizia vine după ce, vara trecută, guvernul francez a interzis folosirea aplicațiilor WhatsApp și Telegram în orice acțiune care implică funcționarii publici.

Această decizie a Franței face parte dintr-un efort mai larg de a muta activitățile guvernamentale pe o platformă internă și vine pe fondul unei sensibilități crescânde în Europa cu privire la dependența de serviciile americane. Ca parte a strategiei sale mai ample, guvernul Franței dorește, de asemenea, să se îndepărteze de alte platforme americane, cum ar fi Slack și Gmail.

Principalele temeri: Cloud Act din Statele Unite

Există temeri legate de supravegherea străină și de riscurile juridice asociate cu Cloud Act din SUA, care poate permite autorităților americane accesul la datele stocate de companiile din SUA, chiar dacă serverele acestora se află în Europa.

„Nu putem risca să vedem schimburile noastre științifice, datele sensibile și inovațiile strategice expuse unor actori non-europeni. Suveranitatea digitală este atât o necesitate pentru serviciile noastre publice, cât și o oportunitate pentru companiile noastre, precum și o asigurare împotriva amenințărilor viitoare”, a declarat David Amiel, ministrul funcției publice și al reformei statului.

Franța vrea propriile aplicații în administrația publică

Cabinetul premierului Sébastien Lecornu a pregătit în acest sens o notificare prin care le cere oficialilor statului să utilizeze Visio, un software de videoconferință conceput de Autoritatea Digitală Interministerială a Franței. Acesta funcționează în totalitate pe infrastructura furnizată de compania franceză Outscale.

Guvernul a declarat că Visio va înlocui platformele americane în toate departamentele sale până în 2027, în principal datorită preocupărilor legate de securitate și de strategia țării de a nu mai utiliza furnizori de software străini.

Vara trecută, Franța a impus funcționarilor statului să renunțe la aplicațiile WhatsApp și Telegram pe telefoanele de muncă și pentru orice problemă care implică afacerile statului și le-a recomandat, în schimb, să folosească Tchap, un serviciu de mesagerie instantanee conceput exclusiv pentru funcționarii publici.

Recomandările autorului: