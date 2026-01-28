Prima pagină » Social » „Reforma administrativă locală”. Primul oraș din România care desființează cantina socială

28 ian. 2026, 15:53, Social
Municipiul Zalău a decis desființarea Cantinei de Ajutor Social, unitate care servea lunar masa caldă pentru peste 100 de persoane aflate în dificultate. Administrația locală a motivat măsura prin necesitatea reducerii cheltuielilor bugetare.

Cantina a funcționat în cadrul Direcției de Asistență Socială (DAS) din anul 2002 până în 2025 și avea un număr de 11 angajați, preia Adevărul.

„În urma reorganizării, o parte dintre angajați au fost redistribuiți în serviciile DAS cu deficit de personal, iar o parte s-au pensionat”, au precizat reprezentanții Primăriei Zalău, potrivit Agerpres.

Potrivit datelor oficiale, în 2025 Cantina de Ajutor Social înregistra o medie lunară de 117 beneficiari. Pentru a continua sprijinul persoanelor vulnerabile, administrația locală va introduce un sistem de tichete sociale.

„În prezent se află în procedură de achiziție acordarea de tichete sociale pentru persoanele fără venituri sau cu venituri reduse, care vor fi acordate începând cu luna februarie 2026. Valoarea unui tichet este de 22 de lei. În această perioadă, la sediul DAS se preiau și se verifică dosarele pentru acordarea tichetelor”, au transmis oficialii Primăriei.

Reprezentanții administrației locale susțin că decizia de închidere a cantinei a fost motivată de reducerea cheltuielilor: bugetul anual al unității se ridica la aproximativ 1,79 milioane de lei, din care 946.440 lei erau alocați pentru alimente, iar 848.510 lei pentru salarii și utilități.

„Măsura a fost luată pentru reducerea cheltuielilor bugetare prin trecerea de la masa caldă la tichete sociale”, au mai precizat reprezentanții Primăriei Zalău.

