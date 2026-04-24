Determinarea Procurorului european Laura Kovesi de a stârpi Grecia de corupție, după modelul patentat în România, face valuri la Atena. Presa greacă alocă ample spații acestui subiect. Unii oficiali de la Atena au acuzat-o chiar de interferență politică în afacerile interne, după ce Parlamentul elen a decis miercuri ridicarea imunității pentru 13 deputați conservatori, la solicitarea Parchetului European (EPPO), condus de Laura Kovesi, inițiatoarea anchetei lansate în urmă cu aproape un an, și a autorităților judiciare naționale. Ancheta investighează o presupusă fraudă de amploare legată de subvențiile agricole europene.

Într-un intrerviu recent, fosta șefă a DNA spune, despre corupția din Grecia: „Am obosit să aud că așa e modul în care se fac lucrurile aici.”

Toți cei 13 parlamentari vizați de ancheta lui Kovesi, membri ai partidului de guvernământ Noua Democrație (ND), au fost supuși unor voturi separate. Fiecare a fost aprobat cu o majoritate covârșitoare, conform vicepreședintelui legislativului de la Atena, Georgios Georgantas. Votul a avut loc în contextul vizitei în Grecia a procurorului-șef al EPPO. Ea s-a întâlnit și cu ministrul Justiției, potrivit agenției ANA. Inclusiv premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, insistă ca șefa EPPO să accelereze investigația (Detalii AICI).

Kovesi, amenințări fără perdea: "Am obosit să aud că așa e modul în care se fac lucrurile aici"

Vineri, publicația GreekReporter publică un material care redă ceea ce jurnaliștii consideră că este determinarea lui Kovesi de a veni de hac corupției din Grecia. Astfel, scriu jurnaliștii greci, Procurorul european a declarat la Forumul Economic de la Delphi: “Am obosit să tot aud că așa e modul în care se fac lucrurile aici în Grecia”.

Cu alte cuvinte, fosta șefă DNA a accentuat faptul că cetățenii greci nu acceptă corupția ca pe ceva în firea lucrurilor. Procurorul european a avertizat Grecia că nu poate împiedica direct desemnarea sau schimbarea procurorilor care instrumentează cazuri sensibile de corupție legate de fondurile Uniunii Europene, observă Greek Reporter.

În același timp, membrii sistemului judiciar din Grecia și-au exprimat susținerea pentru procurorii implicați, subliniind nevoia de a-și proteja independența. “Nimeni din lume nu mă va convinge că corupția, abuzul de putere, frauda sau traficul de influență fac parte din fișa postului politicians”, a mai fost citată Kövesi.

Procurorul european a avertizat că disputa va fi tranșată de Curtea Europeană de Justiție

Laura Kövesi a subliniat la eveniment că orice dispută legală trebuie să fie soluționată de Curtea Europeană de Justiție. Astfel, susține șefa EPPO, autoritățile naționale nu pot deturna deciziile luate sub jurisdicția UE.

Vorbind joi la Forumul Economic, Kövesi a alimentat tensiunile în creștere dintre Atena și procurorii europeni, observă Greek Reporter. Disputa are în centru decizia româncei de a extinde mandatele procurorilor delegați în Grecia care investighează utilizarea posibil defectuoasă a fondurilor UE. “Curtea ne va spune cine are dreptate”, a afirmat fosta șefă DNA la Delphi.

Cutremur politic la Atena. Kovesi, acuzată de interferență politică

Kovesi se confruntă cu critici acerbe din partea politicienilor care conduc partidul Noua Democrație. Unii oficiali de la Atena au acuzat-o chiar de interferență politică în afacerile interne.

Însă, fosta șefă DNA a respins aceste alegații, apărând integritatea instituției pe care o conduce. Ea a sugerat că acuzațiile pot fi o încerca de a distrage atenția publică de la investigațiile în derulare.

Ancheta EPPO deschide posibilitatea declanșării unor proceduri penale sau a altor măsuri judiciare, într-un dosar care a dus deja la demisia a 3 miniștri.

Potrivit presei elene, numele parlamentarilor apar în interceptări telefonice dispuse de autorități, în care unii discutau intervenții în favoarea unor fermieri.

Deputata care o desființează pe fosta șefă DNA: „Provine dintr-o țară care nu are o tradiție de separare a puterilor”

Scandalul afectează imaginea guvernului condus de Kyriakos Mitsotakis, potrivit AFP și Agerpres. Ca dovadă, deputata Sofia Voultepsi, din partidul de guvernare Noua Democrație, a lansat atacuri necruțătoare la adresa Laurei Kovesi. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni difuzate pe postul de televiziune SKAI.

„Provine dintr-o țară (n.r. Kovesi) care nu are o tradiție de separare a puterilor în stat. Motiv pentru care a încercat să realizeze o reînnoire în afara consiliului judiciar, așa cum s-a întâmplat în propria țară alaltăieri și se întâmplă acum, prin ea însăși. Mi-aș dori ca Uniunea Europeană să fi plasat în acest prim parchet care a pus bazele un procuror din Franța, care îl cunoaște pe Montesquieu. Și știe că nu se poate amesteca și să spună că ați încălcat legea voastră care prevede consiliu judiciar”, a spus Sofia Voultepsi.

Ulterior, Voultepsi a exacerbat criticile, invocându-l inclusiv pe dictatorul comunist Nicolae Ceaușescu. și fosta Securitate al Statului. ai cărei urmași ”nu au dispărut așa, s-au infiltrat pe undeva”, a mai afirmat deputata.

AUTORUL RECOMANDĂ

