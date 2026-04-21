Refuzul premierului de a demisiona, în ciuda retragerii sprijinului politic de către PSD, aduce aminte de practici totalitare, apreciază fostul lider liberal Crin Antonescu. Politicianul l-a comparat pe Ilie Bolojan cu fostul președinte comunist Nicolae Ceaușescu.

Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul candidat la alegerile prezidențiale din mai 2025 a trasat o paralelă între premierul Bolojan, președintele actual al PNL, și dictatorul Ceaușescu. Crin Antonescu a observat că premierul se încăpățânează să facă bine cu forța, ceea ce îi aduce aminte de Ceaușescu, care la fel dorea să le facă bine românilor cu forța. În plus, alianța PNL – USR nu are suficientă legitimitate pentru a decide soarta românilor, ținând cont de scorurile slabe ale acestor partide la alegerile din 2024.

În democrație, binele cu forța îl poate face cine are voturi în spate

Ionuț Cristache: Cum e posibil să îți facă cineva un bine cu forța în democrație? Eu nu vreau să mă salveze Bolojan și pare că n-am scăpare. Domne, iese și principalul partid din coaliție. Președintele se opune. Și omul ăsta tot mă salvează cu forța.

Crin Antonescu: Eu am altă temă. Mă poate salva cu forța atunci când… trebuie să ne gândim la sursa puterii. Mai făcea Ceaușescu tot felul de lucruri cu forța. Așa considera el, ca și ăsta, că numai el știe ce e bine pentru țara asta. Cum se punea problema? Sursa puterii lui venea din dictatură, din aparatul de partid. Eu îmi vedeam de treaba mea și ăncercam să nu0mi facă bine cu forța.

În democrație, îți poate face bine cu forța cineva care are voturile cetățenilor. Nu îl are pe al meu, dar o mulțime de români l-au pus pe ăsta să ne facă bine. Asta e. Dar să-ți facă bine cineva pe baza a 10-12%, într-o asemenea combinație, e mai greu.