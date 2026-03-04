Prima pagină » Economic » INS: Rata șomajului din România a scăzut în ianuarie 2026 până la 6%. Mai mult de un sfert dintre tinerii români nu își pot găsi un loc de muncă

INS: Rata șomajului din România a scăzut în ianuarie 2026 până la 6%. Mai mult de un sfert dintre tinerii români nu își pot găsi un loc de muncă

04 mart. 2026, 12:40, Economic
INS: Rata șomajului din România a scăzut în ianuarie 2026 până la 6%. Mai mult de un sfert dintre tinerii români nu își pot găsi un loc de muncă

Rata șomajului în luna ianuarie 2026 a fost, în formă ajustată sezonier, de 6,0%, în scădere cu 0,1 față de luna precedentă, dar și față de aceeași perioadă a anului trecut, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS). De asemenea, nivelul ratei șomajului în rândul tinerilor în perioada octombrie-decembrie 2025 se menține ridicat, de 28,2%. 

Pe sexe, rata șomajului la bărbați a depășit-o cu 0,1 puncte procentuale pe cea a femeilor, valorile fiind 6,0% în cazul persoanelor de sex masculin și 5,9% în cazul persoanelor de sex feminin. Pentru persoanele cu vârsta între 25-74 de ani, rata șomajului a fost estimată la 4,5% pentru luna ianuarie 2026, 4,6% în rândul bărbaților și 4,4% în cazul femeilor.

„Rata şomajului în luna ianuarie 2026 a fost, în formă ajustată sezonier, de 6,0%, în scădere cu 0,1 puncte procentuale faţă de cea ȋnregistrată în luna decembrie 2025. Rata șomajului la bărbați a fost cu 0,1 puncte procentuale mai mare decât la femei”, arată datele publicate de INS. 

Sursa: Institutul Național de Statistică

Numărul șomerilor cu vârsta cuprinsă între 15-74 de ani estimat pentru luna ianuarie 2026 a fost de 490.500, în scădere față de luna precedentă, 498.500 șomeri, dar și față de aceeași perioadă a anului precedent, 494.700 șomeri. De asemenea, tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani din România continuă să aibă dificultăți în a se angaja. Conform datelor, rata șomajului în rândul celor din această categorie rămâne extrem de ridicată, 28,2%.

Sursa: Institutul Național de Statistică

