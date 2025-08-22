E cod galben de inundații pe râuri din 29 de județe. Avertizarea este în vigoare până sâmbătă, 23 august 2025

Hidrologii au emis vineri o avertizare Cod galben de inundații care vizează râuri din 29 de județe. Avertizarea este vigoare până sâmbătă, ora 9:00.

Astfel, sunt vizate râurile din bazinele hidrografice:

Vişeu, Iza, Lӑpuş (judeţul Maramureş), Tur (judeţul Satu Mare), Someşul Mare (judeţul Bistriţa Năsăud), Someşul Mic (judeţele: Bihor şi Cluj), Someş (judeţele: Cluj, Sălaj, Maramureş şi Satu Mare), Mureş (judeţele: Harghita, Mureş şi Bistriţa Năsăud), Arieș (judeţele: Alba şi Cluj), Târnava Mică (judeţele: Harghita şi Mureş), Târnava Mare (judeţele: Harghita, Mureş, Braşov, Sibiu şi Alba), Mureş (judeţele: Alba, Sibiu, Hunedoara și Arad), Timiş, Pogăniş, Bârzava (judeţele: Caraş Severin şi Timiş), Jiu (judeţele: Hunedoara şi Gorj), Gilort (judeţul Gorj), Olt (judeţele: Harghita, Covasna, Braşov, Sibiu, Vâlcea şi Argeş), Olteţ (judeţele: Gorj şi Vâlcea), Argeş, Dâmboviţa (judeţele: Argeş şi Dâmboviţa), Ialomiţa (judeţele: Dâmboviţa şi Prahova), Prahova, Teleajen (judeţul Prahova), Buzău (judeţele: Braşov, Covasna, Buzău şi Prahova), Moldova (judeţele: Suceava şi Neamţ), Bistriţa (judeţele: Suceava, Harghita, Neamţ şi Bacău), Trotuş (judeţele: Harghita, Bacău, Neamţ, Covasna şi Vrancea), Bârlad (judeţele: Neamţ, Vaslui, Iaşi, Bacău, Galaţi şi Vrancea).

Avertizarea a intrat în vigoare azi, de la ora 12:00, și durează până sâmbătă, 23 august 2025, ora 9:00.

În aceste zone, luând în considerare situația hidrometeorologică actuală și prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore, ca urmare a precipitațiilor prognozate și propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale, precu şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menţionate, cu posibile depăşiri ale cotelor de atenție.

