Dominic Fritz merge la interviul pentru obținerea cetățeniei române: „Mă pregătesc. Trebuie să știu care au fost primele cuvinte dacice”

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat, duminică, după lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei că săptămâna viitoare va avea un interviu pentru obținerea cetățeniei române.

„Văd dau un breaking news. Săptămâna viitoare am un interviu, mă pregătesc. Trebuie să știu care au fost primele cuvinte dacice”, a declarat, duminică, Dominic Fritz.

Președintele USR este cetățean german și a declarat recent că își dorește să devină și cetățean român.

„Încă nu sunt român în acte, e de notorietate, de peste un an trec printr-o experienţă cred că cea mai românească experienţă ever. Stau la coadă pentru un dosar, nu ştiu unde este, nimeni nu îmi spune nimic, zace undeva pe un teanc de acte, într-o instituţie birocratică depăşită, fără niciun semn de la autorităţi. Asta mă face să mă simt în fiecare zi un pic mai român”, a declarat, recent, Dominic Fritz.

Drulă, Voiculescu, Fritz, atacuri în rafală la PSD și PNL

Cătălin Drulă, candidatul oficial al USR la Primăria Capitalei și Vlad Voiculescu, președintele USR București, au lansat atacuri la adresa partenerilor de coaliție, PNL și PSD.

„Politicienii de la centru au vrut să-l blocheze pe Nicușor Dan (…) Pentru ei (PNL și PSD) este mai bine să aibe 6 orașe mici decât o metropolă”, a declarat Cătălin Drulă, duminică, în discursul de lansare al candidaturii sale la Primăria Capitalei.

De asemenea, atacuri la adresa PNL și PSD a lansat și Vlad Voiculescu: „Ați văzut logo-ul PSD, PNL? Mic mic mic”, a precizat președintele USR București.