Dominic Fritz se plânge de dificultatea întrebărilor pentru cetățenie. Ce l-a pus în dificultate pe șeful USR

Ruxandra Radulescu
07 nov. 2025, 12:50, Video
Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, se pregătește pentru testul de obținere a cetățeniei române, și a prezentat pe pagina sa de Facebook o serie de întrebări care se pun de obicei la interviul pentru acordarea cetățeniei române.

Dominic Fritz se plânge că testul pentru obținerea cetățeniei este prea dificil și susține în continuare că există români care nu ar ști răspunsul.

„Săptămâna viitoare sunt invitat la interviul pentru cetățenia română.
E un interviu cu întrebări din istoria, geografia, cultura și Constituția României. E ultimul pas pentru a deveni și formal ceea ce simt de mult: cetățean român.
Ajută-mă să răspund mai bine! La câte ai ști răspunsul?”, transmite Fritz pe contul de Facebook.

„Întrebările sunt atât de grele, că eu cred că mulți români n-ar putea să răspundă la ele”

””Fritz jignește românii”. Asta a fost un titlu într-o mare publicație online. De ce? Pentru că am spus că mă pregătesc pentru interviul de a lua cetățenia română și multe dintre întrebările pentru care trebuie să mă precizez sunt atât de grele, că eu cred că mulți români n-ar putea să răspundă la ele.

”Enumerați două zeități dacice. Enumerați cele mai importante colonii grecești de la Marea Neagră”.

După cum știți, eu am depus dosarul pentru cetățenia română în iulie anul trecut. De atunci sunt pe teancul celor 50.000 de cereri de cetățenie depuse anul trecut. Și acum mi-a venit rândul să vin la un interviu în care trebuie să dovedesc că înțeleg în ce țară trăiesc și pentru asta sunt aceste întrebări care nu sunt chiar atât de ușoare, după cum sper că o să vedeți.

Am adus aici toate întrebările. Deci sunt patru categorii, sunt cam 400 de întrebări despre Constituția României, despre istorie, despre geografie și despre cultura și civilizația românească.

Și vă dau acum câteva teste.

De exemplu, ce știți despre învățământul superior din provinciile românești? Trei exemple de orașe din țara românească din evul mediu. (…)

Ce este Ministerul Public? Eu știu, știți și voi? Enumerați două compoziții ale lui George Enescu Chiar știu răspunsul la asta. Și după aia sunt câteva ușoare. Ce este mărțișorul? Ce știți despre Steaua București? Ce știți despre sculptura în lemn din Maramureș?

Eu continui să mă pregătesc pentru acest interviu pe care îl am și după aceea pot să iau cetățenia română”, a transmis Fritz.

