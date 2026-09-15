Reporterul și cameramanul postului de televiziune Realitatea, trimiși să surprindă în direct evenimentele petrecute la protestul fermierilor din Piața Victoriei, au fost agresați de mai mulți indivizi cu fața acoperită în timp ce le adresau întrebări cu privire la motivul pentru care s-au alăturat grupului de protestatari. Mai șocant este faptul că este vorba de o tânără reporteră care a avut curajul să îi ia la întrebări pe cei prezenți la violențe. „Greșeala” a costat-o, întrucât mai mulți manifestanți au îmbrâncit-o, au agresat-o verbal și au încercat să îi smulgă microfonul din mână.

Sondaj Gândul Au acționat justificat jandarmii la protestul Fermierilor din Piața Victoriei? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Tânăra a încercat să intervieveze un protestatar care avea o piatră în mână / „Nu rezolvăm nimic fără violență” / „Nu ne mai filma, că ne bagi la pușcărie”

Materialul video înregistrat de echipa Realitatea TV începe cu momentul în care reporterul semnala prezența unor dale rupte din trotuar, cu scopul de a fi aruncate către forțele de ordine. Mai apoi, tânăra a încercat să dialogheze cu unul dintre manifestanți, care era deja înarmat cu o piatră.

„Nu se poate rezolva nimic fără violență. Nu mă mai filmați pe mine!”, a spus respectivul protestatar.

Mai apoi, un alt bărbat cu fața acoperită a pus mâna pe obiectivul camerei care înregistra cele petrecute, cu scopul de a opri filmarea. Reporterul l-a întrebat de unde vine și dacă este fermier, însă nu a primit niciun răspuns.

Ulterior, un protestar care își acoperise fața cu tricoul pe care îl purta a încercat să îi smulgă microfonul din mână, însă nu a reușit decât să rupă buretele acestuia, pe care l-a aruncat mai apoi pe asfalt.

Câteva momente mai târziu, în timp ce reporterul „discuta” cu o femeie care purta la gât drapelul României și țipa la aceasta, același bărbat a venit și a încercat din nou să smulgă microfonul din mâna reporterului. De data aceasta, a folosit mai multă forță, însă tânăra și-a încleștat ambele mâini pe microfon și a reușit să rămână în posesia lui.

„Nu ne mai filma, că ne bagi la pușcărie, ești prost la cap?”, se mai aude pe fundalul imaginilor surprinse de cameraman.

Mai multe surse au transmis că echipa Realitatea TV ar fi ajuns la spital.

„Se fac demersuri pentru depistarea persoanelor bănuite de comiterea faptei” / „Recomandăm reprezentanților mass-media să solicite sprijinul forțelor de ordine”

„Polițiștii Capitalei s-au sesizat din oficiu și au demarat verificări pentru stabilirea situației de fapt și pentru luarea măsurilor legale care se impun față de persoanele bănuite de comiterea faptei.

Precizăm faptul că în acest moment se fac demersuri pentru depistarea persoanelor bănuite de comiterea faptei și conducerea acestora la sediul unei subunități de poliție.

Totodată, recomandăm reprezentanților mass-media aflați la manifestație să acorde o atenție deosebită propriei siguranțe și, în situația în care sesizează comportamente violente sau situații care le pot pune în pericol integritatea, să se îndepărteze din zona respectivă și să solicite sprijinul forțelor de ordine.

De asemenea, până la acest moment, peste 30 de persoane au fost conduse la sediile unor subunități de poliție, pentru verificări și dispunerea măsurilor legale care se impun.

Reamintim că forțele de ordine sunt prezente în teren pentru protejarea tuturor persoanelor aflate în zona manifestației, inclusiv a reprezentanților mass-media, și pentru asigurarea unui climat de siguranță.

Dreptul la liberă exprimare și la informarea opiniei publice trebuie exercitat în condiții de siguranță, iar orice comportament violent va fi tratat cu fermitate și în conformitate cu prevederile legale”, au transmis reprezentanții Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB).