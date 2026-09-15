🚨 Au reînceput violențele în Piața Victoriei. 24 de persoane, printre care și 8 jandarmi, rănite la protestul oierilor. 27 de protestatari au fost reținuți după ce au aruncat cu garduri. Jandarmii au răspuns cu gaze lacrimogene

REACȚIE AUR cere identificarea și sancționarea agitatorilor de la protestului pașnic din Piața Victoriei: „Este un semnal de alarmă pentru Guvern”
17:22
După violențele extreme care au avut loc la prânz, spiritele s-au calmat, iar lucrurile păreau că s-au liniștit în Piața Victoriei din București.
Totuși, protestatarii au continuat să se apropie de cordonul de protecție pe care l-au format jandarmii, iar aceștia au răspuns din nou cu gaze lacrimogene.
Peste 3.000 de persoane s-au adunat marți, 15 septembrie, în Piața Victoriei din București, pentru a participa la protestul neautorizat al fermierilor și ciobanilor. Manifestația a început la ora 10:00, însă lucrurile au degenerat rapid.
Gândul a acoperit toate evenimentele care au avut loc în Piața Victoriei până când au reînceput violențele. Toate informațiile și imaginile sunt disponibile, în ordine cronologică, AICI.