🚨 Au reînceput violențele în Piața Victoriei. 24 de persoane, printre care și 8 jandarmi, rănite la protestul oierilor. 27 de protestatari au fost reținuți după ce au aruncat cu garduri. Jandarmii au răspuns cu gaze lacrimogene

Peste 3.000 de persoane s-au adunat marți, 15 septembrie, în Piața Victoriei din București, pentru a participa la protestul neautorizat al fermierilor și ciobanilor. Manifestația a început la ora 10:00, însă lucrurile au degenerat rapid. În mai puțin de două ore, protestatarii au început să scandeze mesaje agresive la adresa Guvernului demis al lui Ilie Bolojan. Mai apoi, s-au urcat pe gardurile aduse de jandarmi pentru a delimita accesul și au început să se apropie din ce în ce mai mult de sediul Executivului. La scurt timp după, au început și violențele între protestatari și forțele de ordine. Protestatarii au aruncat cu pietre și garduri, iar jandarmii au răspuns cu gaze lacrimogene. 24 de persoane au fost rănite, printre care și 8 jandarmi, în vreme ce peste 30 de „agitatori” au fost reținuți.

17:48 Au reînceput violențele între protestatari și jandarmi După violențele extreme care au avut loc la prânz, spiritele s-au calmat, iar lucrurile păreau că s-au liniștit în Piața Victoriei din București. Totuși, protestatarii au continuat să se apropie de cordonul de protecție pe care l-au format jandarmii, iar aceștia au răspuns din nou cu gaze lacrimogene.

Peste 3.000 de persoane s-au adunat marți, 15 septembrie, în Piața Victoriei din București, pentru a participa la protestul neautorizat al fermierilor și ciobanilor. Manifestația a început la ora 10:00, însă lucrurile au degenerat rapid.

Sondaj Gândul Au acționat justificat jandarmii la protestul Fermierilor din Piața Victoriei? DA

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Gândul a acoperit toate evenimentele care au avut loc în Piața Victoriei până când au reînceput violențele. Toate informațiile și imaginile sunt disponibile, în ordine cronologică, AICI.