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Ilie Bolojan face apel la calm după violențele din Piața Victoriei: „Nimeni nu câștigă atunci când țara este dezbinată prin ură și interese partinice”

Ilie Bolojan face apel la calm după violențele din Piața Victoriei: „Nimeni nu câștigă atunci când țara este dezbinată prin ură și interese partinice”
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Premierul demis Ilie Bolojan a transmis un mesaj pe rețelele sociale după violențele care au avut loc în Piața Victoriei. Acesta a transmis că protestele pașnice reprezintă o manifestare a democrației și a subliniat că înțelege tensiunea din societate, dar a explicat că violența nu este justificată indiferent de starea de spirit.

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, Bolojan a vorbit despre tensiunile din societate și despre protestele care au avut loc marți în Piața Victoriei. Premierul demis a subliniat că dreptul la protest reprezintă un element esențial al democrației, dar a făcut o distincție între manifestațiile pașnice și actele de violență.

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„Simțim cu toții tensiunea din societate, prinsă între crize suprapuse care par că nu se mai termină. Protestele pașnice sunt o manifestare a democrației. Nimic însă nu îi poate scuza pe cei care deturnează aceste manifestări și instigă la violență”, a scris Ilie Bolojan.

Avertismentul premierului demis privind „destabilizarea periculoasă” a României

În continuarea mesajului, Ilie Bolojan a subliniat că cei care încearcă să transforme protestele în acțiuni violente pot afecta stabilitatea României. Acesta a făcut apel la unitate și la evitarea escaladării conflictelor.

„Cei care încearcă să atragă România într-o destabilizare periculoasă trebuie să înțeleagă că nimeni nu câștigă atunci când țara este dezbinată prin ură și interese partinice. Nu ne putem permite să ne pierdem unii de alții. Reușim doar împreună, cu răbdare, cu înțelepciune și cu încredere”.

Bolojan: „Ascultăm societatea și răspundem concret”

În finalul mesajului, premierul demis a transmis că atât el, cât și Guvernul acționează cu „bună-credință și responsabilitate” pentru ca România să treacă cu bine peste această perioadă. De asemenea, Bolojan a precizat că Executivul ține cont de nemulțumirile exitente și încearcă să găsească soluții.

„Cu toții ne dorim același lucru: o Românie mai bună pentru fiecare. Vă asigur că atât eu, cât și Guvernul, facem cu bună-credință și responsabilitate tot ceea ce ne stă în putere pentru ca România să traverseze cât mai bine această perioadă. Ascultăm societatea și răspundem concret, în măsura în care este posibil și întotdeauna în interesul țării”.

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