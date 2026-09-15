Un cunoscut interlop din Iași a fost găsit împușcat în cap într-o pădure

Un cunoscut interlop din Iași a fost găsit împușcat în cap, dar în viață. Este vorba despre Viorel Oarză care a fost găsit într-o pădure din comuna ieșeană Holboca. La fața locului au fost trimise echipaje medicale și de la Poliție.

„Pacient de aproximativ 50 de ani, plagă împușcată cranio-cerebral, Holboca. Dirijat echipaj SAJ C2”, a declarat Diana Cimpoeșu, coordonatorul UPU Iași.

Sondaj Gândul Ești de acord ca Alexandru Nazare să fie desemnat premier al României? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Autoritățile nu au prezentat alte alte informații despre starea victimei și despre caz.

Cine este Viorel Oarză

Viorel Oarză este un fost boxer profesionist român, cunoscut publicului atât pentru activitatea sa sportivă, cât și pentru implicarea sa ulterioară în structuri de criminalitate organizată autohtone și internaționale, scrie Mediafax.