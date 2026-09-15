Cum au transformat unii protestul oierilor într-un business. Câteva mii de fermieri s-au adunat, marți, 15 septembrie, în Piața Victoriei din Capitală, pentru a-și striga nemulțumirile legate de blocarea exporturilor de ovine și caprine și modul în care autoritățile gestionează focarele de boli la animale. Protestul a degenerat, iar jandarmii au intervenit cu gaze lacrimogene după ce unii dintre protestatari au forțat gardurile de protecție și au aruncat cu pietre și bâte. În tot acest tablou plin de scandări și intervenții ale forțelor de ordine, un bărbat în vârstă a găsit cea mai bună idee de afacere. Acesta a început să strângă PET-urile și sticlele abandonate în piață.

Un bărbat a venit la protest ca să adune PET-uri

În timp ce în Piața Victoriei protestatarii scandau ”Jos Guvernul”, ”Nu plecăm!”, ”Uniți cu toți să scăpăm de hoți!”, iar jandarmii încercau să țină situația sub control, un bărbat a părut total deconectat de la ceea ce se întâmplă în jurul lui și s-a axat pe propria „afacere”. Acesta a adunat recipientele de plastic și sticlele lăsate în urmă de fermierii veniți din toată țara la protest.

În imaginea surprinsă de reporterul Gândul, bărbatul poate fi observat în timp ce cară peste 3 saci plini cu sticle. Nici jandarmi nu l-au băgat în seamă. În aceeași fotografie se poate observa cum doi dintre ei stau în spate și nici măcar nu s euită spre barbatul burdușit de pungi cu sticle.

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Bărbatul fotografiat de reporterul Gândul nu este primul căruia i-a venit ideea. Într-un alt videoclip se poate observa cum mai multe persoane cotrobăie în coșurile de gunoi, chiar aproape de zona în care s-au strâns protestatarii. Cu sacii după ei, au luat la rând fiecare coș de gunoi, ignorând ce se întâmplă în jurul lor. Aveau un singur interes: să ducă PET-urile la reciclat și să scoată un ban.

Ghiță Ciobanu a vorbit în exclusivitate pentru Gândul direct din Piața Victoriei

În emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, unul dintre cei mai cunoscuți ciobani din mediul online, Ghiță Ciobanul a povestit, în exclusivitate, direct din Piața Victoriei, cum se desfășoară protestul. Pe lângă oierii care s-au strâns din mai multe județe, s-au alăturat și câțiva instigatori care au provocat scandal. Ciobanul a menționat că oierii vor rămâne să protesteze în piață până mâine dimineață și vor sta cât de mult este nevoie pentru a primi ceea ce merită.

„Am fost pașnici. Au venit niște instigatori între noi care au mișcat toată treaba asta, iar jandarmii au dat cu gaz și cu bastoanele. Am venit pentru că nu vrem să ni se mai omoare animalele. Vrem să putem exporta și să ne putem vinde marfa pe care o avem la prețul corect, nu la prețul pe care vor să ni-l ofere tot felul de intermediari”, a susținut Ghiță Ciobanul.

Ghiță Ciobanul susține că ANSVSA nu a venit cu niciun plan din 2024 încoace

De asemenea, Ghiță Ciobanul a fost întrebat de Ionuț Cristache dacă reprezentanții ANSVSA (Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor din România) au venit cu răspunsuri în urma planului transmis Comisiei Europene pentru deblocarea exporturilor de ovine, caprine etc.

Acesta a răspuns că există o lipsă de încredere în modul în care ANSVSA gestionează situația sanitar-veterinară din România. El a afirmat că, la Bruxelles, ar exista nemulțumiri cu privire la activitatea ANSVSA România.

Totodată, Ghiță Ciobanul a spus că, în urmă cu aproximativ o lună și jumătate, a solicitat demiterea conducerii ANSVSA, pe care o consideră responsabilă pentru modul în care au fost gestionate problemele legate de bolile animalelor. El a susținut că autoritățile ar fi trebuit să elaboreze încă din 2024 un plan pentru eradicarea bolilor, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

Ce părere are Nicușor Dan despre violențele asupra oierilor

Nicușor Dan a transmis, pe pagina sa de Facebook, că violențele din Piața Victoriei sunt extrem de grave. El a condamnat ferm astfel de acțiuni și orice încercare de a transforma un protest legitim în lupte de stradă. În mesajul său, șeful de stat, a subliniat că atacurile, agresiunile și actele de vandalism sunt inacceptabile și trebuie sancționate conform legii. Președintele susține că nicio nemulțumire nu poate justifica un astfel de comportament și punerea în pericol a celorlalți cetățeni aflați în stradă.

Nicușor Dan: „Protestul este o formă de libertate, nu de intimidare”

Nicușor Dan a făcut apel la calm și responsabilitate și a subliniat că dreptul la protest reprezintă o libertate fundamentală într-o societate democratică. Nicușor Dan a atras atenția și asupra mesajelor care pot alimenta tensiunile sociale. Președintele a criticat atât instigarea la violență, cât și tentativele unor politicieni de a amplifica tensiunea în jurul protestului fermierilor.

Principala nemulțumire a fermierilor e situația dificilă din zootehnie

Protestul a început în jurul orei 10:00, principala nemulțumire a fermierilor fiind situația dificilă din zootehnie. În timpul protestului s-au auzit și scandări în favoarea lui Călin Georgescu, iar George Simion le-a cerut manifestanților să rămână pașnici și să nu răspundă eventualelor provocări. În Piața Victoriei sunt aproape 3000 de oameni. Fermierii anunță că nu pleacă nicăieri și că sunt dispuși să stea toată noaptea sau chiar mai multe zile în Capitală.

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