Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a emis o poziție oficială față de protestele din Piața Victoriei, după ce liderii partidului au fost acuzați că ar fi în spatele protestelor. Reprezentanții AUR condamnă violențele, dar în același timp susțin că oamenii au ajuns la capătul răbdării, iar aceste tensiuni nu au apărut din senin. De asemenea, AUR cere identificarea și sancționarea individuală a agitatorilor.

AUR: „Ceea ce s-a întâmplat astăzi în Piața Victoriei este inacceptabil”

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„Ceea ce s-a întâmplat astăzi în Piaţa Victoriei este inacceptabil. Au existat persoane care au forţat cordoanele şi au recurs la violenţă, iar acestea trebuie identificate şi sancţionate individual. Nimic nu justifică însă o reacţie care ajunge să afecteze o mulţime întreagă. Jandarmii au folosit gaze lacrimogene în centrul Capitalei, iar relatările de la faţa locului indică faptul că efectele acestora s-au resimţit inclusiv în Pasajul Victoria şi în zona accesurilor subterane. Jandarmeria trebuie să explice cine a dispus intervenţia, în ce condiţii şi de ce nu au fost izolaţi strict cei care provocau incidente”, transmite AUR într-un comunicat oficial.

AUR susține că, pentru foarte mulţi români, imaginile de astăzi au trezit inevitabil amintirea zilei de 10 august 2018.

„Atunci am văzut cum o manifestaţie împotriva Guvernului s-a transformat într-o confruntare dominată de scuturi, bastoane şi gaze lacrimogene. Opt ani mai târziu, statul român ar fi trebuit să fi învăţat că ordinea publică nu se apără pedepsind colectiv o piaţă întreagă pentru faptele câtorva oameni. Jandarmeria trebuie să apere cetăţenii şi să îi izoleze pe cei violenţi, nu să reînvie reflexul prin care orice protest incomod pentru putere ajunge tratat în primul rând ca o problemă de forţă”, subliniază formaţiiunea.

AUR: „Un premier nu se poate baricada politic în clădirea Guvernului”

Potrivit formațiunii, responsabilitatea este însă şi politică.

„Ilie Bolojan știe de săptămâni întregi cât de gravă este situația crescătorilor de animale. La protestul din 30 iulie, fermierii au cerut să discute direct cu el, dar premierul nu a participat la negocieri și l-a mandatat pe Tánczos Barna să primească delegația.

Astăzi, în loc ca Palatul Victoria să fie locul unui dialog real cu oamenii ajunși la capătul puterilor, Guvernul a rămas în spatele cordoanelor de jandarmi. Un premier nu se poate baricada politic în clădirea Guvernului și apoi să lase forțele de ordine să gestioneze o criză pe care Executivul nu a fost capabil să o rezolve”, subliniază AUR.

AUR precizează că susţine protestul paşnic al fermierilor şi este alături de cei care au venit la Bucureşti să îşi apere munca şi dreptul de a fi ascultaţi.

„Violența nu poate fi încurajată și nu poate fi justificată, dar faptul că apar oameni care își pierd răbdarea ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru orice guvern responsabil. Tensiunea nu apare din senin.

Crescătorii de animale și ciobanii au avertizat de luni întregi că nu mai pot continua în aceste condiții, au cerut dialog și soluții, iar prea multe dintre problemele lor au rămas fără răspuns. Când ignori suficient de mult disperarea oamenilor, riști ca furia să ia locul răbdării.

Fermierii nu au venit în Piața Victoriei pentru spectacol. Românii s-au săturat să li se ceară sacrificii și apoi să fie tratați de sus, ironizați sau etichetați atunci când protestează. Când oamenii ajung să spună că le-a ajuns cuțitul la os, răspunsul unui guvern responsabil trebuie să fie dialogul și soluția, nu zidul de scuturi dintre cetățean și Palatul Victoria.

10 august 2018 trebuia să rămână o lecție despre ce nu mai are voie statul român să repete. Dacă, opt ani mai târziu, cetățenii care protestează în fața Guvernului ajung din nou să respire gaze lacrimogene în timp ce puterea privește de după cordoanele Jandarmeriei, înseamnă că unii nu au învățat absolut nimic.

Ilie Bolojan trebuie să iasă din spatele ușilor Palatului Victoria și să vorbească direct cu fermierii. România are nevoie de un Guvern care își ascultă cetățenii, nu de unul care se ascunde de ei”, mai transmite AUR.

Violențe extreme în Piața Victoriei la protestul oierilor

Protestul a început în jurul orei 10:00, principala nemulțumire a fermierilor fiind situația dificilă din zootehnie. Însă, protestul a degenerat marți, după ce o parte dintre manifestanți au intrat în conflict cu forțele de ordine. Jandarmii au folosit gazele lacrimogene pentru a calma protestatarii care deveniseră violenți. În timpul protestului s-au auzit și scandări în favoarea lui Călin Georgescu, iar George Simion le-a cerut manifestanților să rămână pașnici și să nu răspundă eventualelor provocări.

De asemenea, protestatarii au scandat „Jos Guvernul”, „Nu plecăm!”, „Uniți cu toți să scăpăm de hoți!”. Mai mulți reprezentanți ai oierilor care protestează în Piața Victoriei au depus la Guvern o listă de revendicări. Principalele nemulțumiri sunt blocarea exporturilor de ovine și caprine și modul de gestionare a focarelor de boli la animale. Oierii contestă măsurile aplicate în cazul focarelor de pestă și variolă ovină, în special sacrificarea animalelor, despre care susțin că le provoacă pierderi importante. Protestatarii cer măsuri care să limiteze sacrificarea efectivelor și despăgubirea corespunzătoare a crescătorilor afectați.