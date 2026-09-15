Bursa de Valori București (BVB) a închis pe roșu ședința de tranzacționare de marți, 15 septembrie, după ce a deschis pe plus. Indicele BET s-a depreciat cu 0,97% până la 32.697 de puncte, cu 10,39% sub recordul de 36.487 de puncte stabilit pe 19 august. Schimbarea de direcție vine într-o zi marcată de protestele violente ale fermierilor din Piața Victoriei, unde manifestația a degenerat în confruntări cu forțele de ordine.

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Protestele fermierilor, urmărite de investitorii de la BVB

Reacția BVB are loc pe fondul tensiunilor din Capitală unde câteva mii de fermieri au protestat în Piața Victoriei, iar manifestația a degenerat în confruntări cu jandarmii. Protestatarii au forțat gardurile de protecție și au aruncat cu obiecte către forțele de ordine, iar mai multe persoane au fost rănite sau conduse la secția de poliție.

Protestatarii reclamă, printre altele, restricțiile impuse exporturilor de animale, sacrificarea animalelor din focarele de boală și lipsa despăgubirilor. De asemenea, fermierii au avertizat că sunt pregătiți să rămână mai multe zile în Capitală. Astfel, tensiunile din stradă s-au suprapus peste o perioadă de corecție pe piața de capital. BET este acum cu peste 10% sub recordul istoric atins în august, iar ședința de astăzi a adus o nouă sesiune de scăderi pentru investitori.

Măcel pe Bursa de Valori București. Toți indicii au închis pe roșu

Bursa de la București a început ședința de tranzacționare de marți pe plus, însă optimismul de la deschidere nu s-a menținut până la sfârșitul zilei. Indicele BET a ajuns la 32.697,81 puncte, cu 0,97% pe minus. BET-TR a coborât la 78.904,55 puncte, cu 0,98%, iar BET-FI a închis la 112.057,66 puncte, în scădere cu 0,33%.

De asemenea, indicele BET-NG a ajuns la 2.510,19 puncte, cu 0,80% pe minus, în timp ce BET-EF a scăzut cu 1,13%, până la 1.811,97 puncte. BET-XT a închis la 2.822,96 puncte, cu 0,89% sub nivelul anterior. BET-BK a pierdut 0,58%, până la 6.317,52 puncte, BETAeRO a coborât cu 0,61%, până la 1.042,36 puncte, iar ROTX a ajuns la 73.757,02 puncte, cu 0,99% pe minus.

Romgaz și BRD, printre cele mai mari scăderi din BET

Presiunea la vânzare s-a resimțit și în rândul companiilor importante din indicele BET. Romgaz a avut una dintre cele mai mari scăderi, de 3,89%, până la 15,80 lei pe acțiune. BRD a pierdut 3,38%, până la 31,40 lei, în timp ce Banca Transilvania a coborât cu 1,56%, până la 34 de lei. Electrica a închis în scădere cu 1,01%, la 48,90 lei, iar Hidroelectrica a pierdut 0,68%, până la 175,80 lei. Transgaz a avut un recul de 0,24%, până la 84,80 lei.

Nu toate companiile din BET au închis însă pe roșu. OMV Petrom a crescut cu 1,31%, până la 1,235 lei, Digi Communications a urcat cu 0,87%, până la 58,20 lei, iar Nuclearelectrica a câștigat 2,05%, până la 59,80 lei. MedLife a închis la 10,78 lei, fără variație.

Violențe în Piața Victoriei. 24 de persoane, printre care și 8 jandarmi, rănite la protestul oierilor

Peste 3.000 de persoane s-au adunat marți, 15 septembrie, în Piața Victoriei din București, pentru a participa la protestul neautorizat al fermierilor și ciobanilor. Manifestația a început la ora 10:00, însă lucrurile au degenerat rapid. În mai puțin de două ore, protestatarii au început să scandeze mesaje agresive la adresa Guvernului demis al lui Ilie Bolojan.

Mai apoi, s-au urcat pe gardurile aduse de jandarmi pentru a delimita accesul și au început să se apropie din ce în ce mai mult de sediul Executivului. La scurt timp după, au început și violențele între protestatari și forțele de ordine. Protestatarii au aruncat cu pietre și garduri, iar jandarmii au răspuns cu gaze lacrimogene. 24 de persoane au fost rănite, printre care și 8 jandarmi, în vreme ce peste 30 de „agitatori” au fost reținuți.