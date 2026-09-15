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Nicușor Dan a anulat consultările pe care nu le-a convocat. Până la această oră, partidele nu au fost invitate la Cotroceni, deși președintele se angajase informal că va organiza miercuri consultări și va face o nouă desemnare de premier

Olga Borșcevschi
Nicușor Dan a anulat consultările pe care nu le-a convocat. Până la această oră, partidele nu au fost invitate la Cotroceni, deși președintele se angajase informal că va organiza miercuri consultări și va face o nouă desemnare de premier
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Până la această oră, conform surselor Gândul, partidele nu au primit nicio invitație pentru a participa la consultări la Palatul Cotrioceni.

Nicușor Dan a anulat consultările cu partidele

Inițial, conform unor alte surse, președintele ar fi urmat să discute miercuri cu reprezentanții partidelor, iar în aceeași zi să desemneze un candidat pentru funcția de premier.

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În acest moment nu se știe exact când va convoca șeful statului liderii partidelor la Palatul Cotroceni și cu atât mai puțin nu se știe când va desemna un premier.

Sursa foto: Mediafax

Cu o zi înainte, Nicușor Dan anunțase, în cadrul unui interviu acordat Euronews România, că doreşte să facă desemnarea premierului înainte de plecarea sa în SUA, pentru cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generae a ONU, care începe pe 22 septembrie.

Președintele a menționat că a purtat deja „zeci de discuții” cu reprezentanții formațiunilor politice. Nu a indicat însă ce formulă de guvernare ar avea, în opinia sa, cele mai mari șanse să se concretizeze.

„Cred că asta îşi doresc românii şi trebuie să alegem varianta care are cele mai multe şanse să treacă”, a subiniat el, adăugând că ştie pe de rost numerele de parlamentari pe care le are fiecare dintre partide sau grupuri care s-au format şi toate variantele posibile de a obţine cele 233 de voturi.

Nicușor Dan a explicat că pe listă se vor afla inclusiv oamenii nominaizați de partide Sorin Grindeanu (PSD) și Siegfried Mureșan (PNL-USR și UDMR).

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