Polițiști din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Dolj au depistat, în proximitatea stației de taxare Calafat-Vidin, un bărbat de 48 de ani, cetățean albanez, urmărit la nivel internațional, care s-a prezentat sub o identitate falsă.

„Acesta este cercetat pentru faptul că ar fi ucis cu arme de foc un cetățean albanez, acționând sub forma unui grup infracțional organizat, ulterior organele de poliție identificând și ridicând 9 arme de foc și 130 de kg de stupefiante din locuințele celor implicați.

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Cel în cauză a fost preluat de către polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, cu sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale și prezentat Curții de Apel Craiova, iar instanța și-a însușit propunerea unității de parchet, fiind emis mandatul de arestare”, spun polițiștii din cadrul Ipj Dolj.

Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.