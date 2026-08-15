Alertă pe litoralul bulgăresc al Mării Negre: Două incidente cu drone au fost raportate în stațiuni învecinate. Ce se știe până acum

Alertă de securitate pe litoralul bulgăresc al Mării Negre, unde valurile au adus la mal două drone în stațiuni învecinate. O primă dronă de recunoaștere a fost recuperată în zona localității Primorsko, în timp ce un al doilea dispozitiv a fost observat pe o plajă din apropiere, în Lozenets.

Site-ul BIRD.BG, citat de Novinte, susține că drona găsită lângă Primorsko ar fi de fabricație rusă.

„«Obiectul de recunoaștere» care a apărut în apropierea orașului Primorsko, așa cum se raportează în prezent, este cel mai probabil o dronă rusă de tipul «Orlan-10»”, a scris BIRD.BG, precizând că tipul aeronavei era vizibil în imaginile pe care le-a primit.

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Anterior, Televiziunea Națională Bulgară a relatat că specialiști de la Baza Navală din Burgas examinau o aeronavă fără pilot care fusese adusă de valuri pe o plajă din Primorsko. În urma inspecției, reprezentanții armatei au stabilit că obiectul era o dronă de recunoaștere.

Personalul Marinei a intervenit, de asemenea, în urma unei sesizări separate privind descoperirea unor fragmente dintr-o dronă pe plaja din apropierea satului Lozenets. Pentru siguranța turiștilor și a traficului maritim, echipele specializate ale Marinei bulgare au transportat obiectele recuperate la bazele navale din Varna și Burgas, respectând procedurile de siguranță obligatorii.

Până în prezent, Ministerul Apărării din Bulgaria nu a emis nicio declarație oficială cu privire la niciuna dintre cele două descoperiri, scrie Novinte.

Cele mai recente incidente au avut loc la aproximativ o săptămână după ce o altă dronă a pătruns în spațiul aerian bulgar și a explodat la aproximativ 100 de metri în interiorul teritoriului bulgar, în apropierea frontierei cu România. Autoritățile bulgare au precizat că aparatul era de fabricație ucraineană și au afirmat că structura sa din lemn și un cip defect ar fi putut contribui la devierea sa de la traiectoria prevăzută.