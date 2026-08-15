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Presa de la Sofia, după oprirea centralei de la Cernavodă: Nivelul scăzut al Dunării face ca România să depindă tot mai mult de Bulgaria

Melania Agiu
Presa de la Sofia, după oprirea centralei de la Cernavodă: Nivelul scăzut al Dunării face ca România să depindă tot mai mult de Bulgaria
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Bulgaria devine o sursă din ce în ce mai importantă de energie electrică pentru România, după ce seceta și nivelurile extrem de scăzute ale Dunării au impus oprirea ambelor reactoare de la Centrala Nucleară de la Cernavodă, scrie agenția de presă Novinte.

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Potrivit sursei citate, pierderea unei capacități nucleare de 1.400 MW a exercitat o presiune suplimentară asupra sistemului energetic al României.

„Fiecare dintre cele două reactoare are o capacitate de 700 MW. Centrala utilizează combustibil din uraniu natural și apă grea, atât ca moderator, cât și ca agent de răcire. În condiții normale, Cernavodă asigură aproximativ 20% din energia electrică generată în România de capacitățile de producție controlabile, ceea ce face ca oprirea simultană a ambelor unități să reprezinte o provocare semnificativă pentru sistemul energetic național.“, relatează Novinte.

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Agenția de presă de la Sofia precizează că România dispune de mai multe opțiuni pentru a compensa pierderea producției de energie nucleară.

„Ministerul Energiei a identificat parcurile eoliene, centrala electrică Rovinari 4 și centralele hidroelectrice printre sursele capabile să acopere o parte din deficit. De asemenea, țara dispune de o capacitate transfrontalieră de aproximativ 4.000 MW, ceea ce îi permite să importe energie electrică din țările vecine.“, mai arată jurnaliștii bulgari.

În acest context, scrie Novinte, Bulgaria a căpătat o importanță deosebită.

Importurile din Bulgaria au ajutat România să mențină echilibrul

„În prima zi după oprirea ultimului reactor de la Cernavodă, vânturile puternice, variațiile în alimentarea cu energie electrică asigurată de așa-numiții „prosumatori” și importurile din Bulgaria au ajutat România să mențină echilibrul între ofertă și cerere“, explică sursa citată.

România dispune, teoretic, de o capacitate transfrontalieră suficientă pentru a compensa o parte din deficitul de energie nucleară. În practică, însă, cantitatea de energie electrică disponibilă pentru import depinde de condițiile din întreaga regiune și de faptul dacă țările vecine dispun de un surplus suficient de energie produsă.

„Acest lucru face ca legătura cu Bulgaria să devină din ce în ce mai importantă pentru securitatea aprovizionării cu energie electrică a României.“, mai arată Novinte.

Cele două țări fac parte dintr-o rețea regională mai extinsă de energie electrică, ceea ce înseamnă că evoluțiile dintr-un sistem național pot afecta rapid celelalte sisteme atunci când producția este limitată.

Operatorii europeni ai rețelelor de transport coordonează măsurile pe care le iau pentru a face față dificultăților energetice regionale cauzate de condițiile meteorologice extreme.

„Oprirea centralei de la Cernavodă a scos în evidență și vulnerabilitatea producției de energie nucleară față de disponibilitatea apei. Deși energia nucleară este asociată, în general, cu aprovizionarea cu combustibil și siguranța reactoarelor, centralele care depind de râuri pentru răcire pot fi, de asemenea, afectate direct de secetele prelungite și de nivelurile scăzute ale apei.

Autoritățile române au declarat că ambele reactoare pot rămâne oprite în condiții de siguranță și că situația nu reprezintă o amenințare pentru personal, mediu sau populație. Orice decizie privind repornirea unităților va depinde de evoluția Dunării, cerințele de siguranță nucleară rămânând prioritare.

Deocamdată, România trebuie să compenseze lipsa unei producții nucleare de 1.400 MW. Energia eoliană și hidroenergia pot asigura o parte din această înlocuire, în timp ce sistemele de stocare și-au demonstrat capacitatea de a acoperi vârfuri substanțiale ale cererii. Comerțul transfrontalier cu energie electrică rămâne însă unul dintre cei mai importanți factori de stabilizare.“, relatează sursa citată.

Pe măsură ce seceta continuă și incertitudinea cu privire la producția de energie electrică persistă, situația de la Cernavodă a devenit o preocupare energetică la nivel regional.

Acest episod subliniază importanța interconexiunilor electrice și capacitatea țărilor vecine de a oferi sprijin atunci când condițiile meteorologice extreme pun la încercare rețelele lor electrice. Bulgaria, în special, s-a dovedit a fi un element esențial în eforturile României de a menține securitatea energetică, mai precizează jurnaliștii de la Sofia.

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