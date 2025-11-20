Educația religioasă creștină în școli, declarată ilegală de Curtea Supremă din Irlanda de Nord

Potrivit Curții Supreme Britanice, educația religioasă creștină nu a fost transmisă într-o manieră „obiectivă, critică și pluralistă” și a încălcat drepturile omului.

Curtea Supremă a Regatului Unit a decis că educația religioasă creștină din școlile din Irlanda de Nord nu a fost oferită într-un mod „obiectiv, critic și pluralist” și a încălcat drepturile omului.

De unde a pornit totul

Instanța a fost sesizată de părinții unui elev de la o școală primară de stat din Belfast, care a participat la cursuri de educație religioasă, parte a curriculumului, între 2017 și 2021.

Acești părinți, care nu sunt creștini și se declară atei convinși, s-au plâns că educația religioasă oferită de școală nu era în conformitate cu convingerile lor.

Conform documentelor depuse la instanță, ei au refuzat să permită ca fiicei lor să i se prezinte creștinismul „drept un adevăr absolut”. Școala a replicat că „instruirea religioasă era bazată pe Biblie” și urma programa școlară britanică.

Înalta Curte de Justiție din Belfast a decis în favoarea părinților, în 2022. Judecătorii au stabilit că instruirea religioasă în școlile din Irlanda de Nord este ilegală.

Decizia lor a fost anulată de o Curte de Apel, însă, miercuri, 19 noiembrie, Curtea Supremă a anulat hotărârea Curții de Apel și a constatat că aceasta a greșit în aplicarea principiilor Convenției Europene a Drepturilor Omului.

