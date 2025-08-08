Prima pagină » Actualitate » Efectul Iliescu în Coaliție. Ciprian Ciucu speră că amenițarea PSD de a debarca în OPOZIȚIE este un joc politic intern

Rene Pârșan
08 aug. 2025, 23:29, Știri politice
Liderul PSD Sorin Grindeanu anunță convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Național pentru luni, în urma tensiunilor create în Coaliția de guvernare din cauza poziției unor parteneri față de organizarea ceremoniilor oficiale pentru fostul președinte Ion Iliescu. „Sper să nu fie un calcul de genul să căutăm un pretext să ieșim de la guvernare. Partidul Social-Democrat a semnat un acord”, a declarat vineri seara la Digi24 prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu.

„Am decis convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Național pentru ziua de luni, în vederea analizării situației create în interiorul Coaliției de guvernare ca urmare a poziționării unor parteneri față de organizarea ceremoniilor oficiale dedicate fostului președinte al României, Ion Iliescu, a anuțat președintele interimar al PSD.

PSD este un partid abil, nu acționează aiurea, are tot timpul un plan, subliniază liberalul.

„Partidul Social-Democrat este un partid abil. Nu face gesturi simbolice doar așa ca să le facă, ci doar dacă vrea să câștige ceva. Așa că e foarte greu de interpretat. Știm că nu peste mult timp, în mai puțin de două luni, vor fi alegeri la PSD. Actuala conducere încercă să se mențină și poate vrea să dea mai degrabă un semnal și în interiorul propriei organizații. Și cred că este un calcul politic la mijloc. Sper să nu fie un calcul de genul că căutăm un pretext să ieșim de la guvernare”.

Economic, lucrurile sunt mai proaste decât se crede

Ciucu atrage atenția că PSD a semnat un acord cu ceilalți membri ai coaliției.

„Împreună ne-am asumat guvernarea, și cu Partidul Social-Democrat, și cu Uniunea Salvați România, și cu Uniunea Democratică a Maghiarilor din România, și cu minoritățile. Responsabilitatea este mult prea mare în acest moment. România are nevoie de stabilitate”, a adăugat el.

„O să vă zic că lucrurile sunt mai proaste economic decât se crede. Probabil că vor ieși la iveală anumite cifre. Și dacă PSD își căută un pretext să iasă de la guvernare ar face un foarte mare rău țării pentru că o guvernare minoritară nu poate trece singură aceste reforme”, a mai spus Ciucu.

