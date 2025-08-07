Sorin Grindeanu: „Democrația de care ne bucurăm cu toții este adevărata moștenire lăsată de președintele fondator al Partidului Social Democrat”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, nu a luat parte la ceremonia de înhumare a fondatorului PSD, Ion Iliescu. Acesta a venit să-și prezinte omagiile, apoi a scris câteva cuvinte, pe Facebook.

„Democrația pe care o prețuim azi, cea mai durabilă moștenire a lui Iliescu” scrie Sorin Grindeanu în ziua înmormântării fostului lider social-democrat, Ion Iliescu.

„Astăzi se încheie un capitol definitoriu pentru istoria recentă a României. Democrația de care ne bucurăm cu toții este adevărata moștenire lăsată de președintele fondator al Partidului Social Democrat, primul președinte ales al României!

Drum lin, domnule Președinte!”

Mesajul a fost postat de Sorin Grindeanu pe mai multe rețele sociale. De asemenea, șeful PSD a anunțat cu o zi în urmă că partidul boicotează ședința coaliției, având în vedere faptul că USR a transmis că nu va lua parte la funeraliile organizate în memoria fostului președinte, Ion Iliescu.

.RECOMANDAREA AUTORULUI:

Tensiuni în coaliție după moartea lui Ion Iliescu! Lider PSD: „Comportament public AGRESIV, lipsit de onoare și de respect”â

Evenimentele de pe scena politică internă și internațională l-au făcut pe George Simion să filosofeze: „C-așa-i lumea trecătoare”