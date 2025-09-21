Băiatul de 13 ani din Sibiu care, în urma cu 3 săptămâni, a căzut de pe o trotinetă electrică și a fost rănit grav, a murit. El a ajuns în stare de comă la spital, a fost operat și internat la reanimare. Însă, de la început, prognosticul medicilor a fost rezervat. În această dimineață, rudele au anunțat ca Denis a murit.

„Pacientul în vârstă de 13 ani, internat în cadrul secţiei Neurochirurgie după ce a suferit o căzătură cu trotineta, a decedat în cursul nopţii trecute. Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor depuse de medicii specialişti, starea tânărului s-a degradat constant în timpul spitalizării sale”, au anunţat, duminică, reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean Sibiu.

Mesaj emoționant de la școala de dansuri

Accidentul a avut loc în 2 septembrie în apropiere de mall-ul de pe strada Lector din Sibiu, unde băiatul de 13 ani a căzut în timp ce conducea o trotinetă electrică. Acolo a intervenit un echipaj cu medic al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Sibiu, constatând că băiatul suferise un traumatism cranio-cerebral grav şi multiple excoriaţii ale membrelor şi toracelui.

Un mesaj emoționant a fost postat și de Şcoala de Dansuri „Ioan Macrea”:

„E foarte trist și nedrept ca un copil să îşi părăsească părinții și prietenii astfel. Sperăm ca bunul Dumnezeu să-i ofere în ceruri o eternitate liniştită și părinților multă putere să treacă peste această mare încercare. Nu te vom uita niciodată Denis! Dumnezeu să te odihnească în pace!”.

Potrivit polițiștilor, care s-au ocupat de acest caz, băiatul nu purta cască de protecţie în momentul producerii accidentului.