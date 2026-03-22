Aparatul din apartament pentru care plătești 50 lei în fiecare lună. Acest electrocasnic consumă într-un minut cât 6 becuri aprinse simultan

Dintre toate aparatele electocasnice din casa ta, există cel puțin pentru care plătești 50 lei în fiecare lună. Și asta pentru că acesta consumă într-un minut cât șase becuri aprinse în același timp.

Este vorba despre modelele mai vechi de combine frigorifice, care au consum anual estimat de 500 kWh.

Ținând cont de acest aspect, calculele sunt următoarele:

consum lunar: 500 / 12 = 41.6 kWh;

cost lunar (la un tarif de 1.2 lei/kWh): 50 lei;

la un consum de 60 wh, consumă cât 6 becuri economice (fiecare bec consumă 10 wh).

Electrocasnicul care te zvântă de bani. Îți „umflă” factura la curent cu 36 lei, în fiecare lună

Ce truc te ajută să reduci factura la curent cu 62%. Cum trebuie să setezi mașina de spălat rufe

Electrocasnicul pentru care plătești 500 lei pe lună, iarna. Mulți români îl țin în priză fără să știe cât consumă

Electrocasnicul din bucătărie care consumă cât 15 frigidere care merg simultan. Îți poate dubla factura la curent

Electrocasnicul care consuma într-o lună cât salariul minim pe economie din România. Mulți români îl folosesc

Cât consumă aerul condiționat, când e dat pe căldură. Cum influențează acest aparat electrocasnic factura la curent, pe timp de iarnă

Electrocasnicul din bucătărie care consumă cât 48 de frigidere care merg simultan. Plătești 50 lei/lună în factura la curent, doar pentru acest aparat

Electrocasnicul care consumă în 60 minute cât 30 de televizoare deschise simultan

Aparatul din bucătărie care te rupe la bani în 2026. Acest electrocasnic consumă cât 250 de becuri aprinse simultan

Termoenergetica anunță cum sunt facturați românii, chiar dacă nu au apă caldă și căldură. Câte blocuri sunt afectate în prezent

Temperatura corectă la care se setează frigiderul iarna. Cum să faci economie la energie și, în același timp, să păstrezi alimentele proaspete

Mai multe aparate electrocasnice din casă îți pot umfla factura la curent. Soluții pentru a reduce costurile

Aparatul electrocasnic care ajunge să-ți umfle factura la energie, fără să-ți dai seama, atunci când se află în modul „standby”