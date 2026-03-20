Prima pagină » Social » Electrocasnicul care te „rupe” la bani primăvara. Consumă mult și te costă 100 lei în fiecare lună, în factura la curent

Există un electrocasnic pe care mulți români îl au în case, însă care umflă facturile de curent foarte mult. Este vorba despre uscătorul de rufe cu o putere de 2.500 W.

Chiar dacă este folosit de mulți români pentru a ușura munca, uscătorul de rufe este un adevărat consumator care adaugă câte 100 de lei în fiecare lună, la factura de curent.

Un uscător de rufe cu o putere medie de 2.500 W, la un program de 2 ore înseamnă că va consuma 5kWh la fiecare utilizare.

Dacă îl folosim de patru ori pe săptămână, adică de 16 ori pe lună, va însemna un consum lunar de 16 x 5 = 80 kWh,

La  un tarif de 1.2 lei, rezulta un cost de 80 x 1.2 = 96, adică aproximativ 100 lei.

De ce consumul este mai mare primăvara

Umiditatea ridicată de afară: chiar dacă temperaturile cresc față de iarnă, primăvara este un anotimp extrem de umed. Ploile frecvente si variațiile de temperatură fac ca aerul să fie saturat cu apa.

Oprirea încălzirii centralizate: Iarna, caloriferele duduie. Chiar dacă nu e ideal pentru sănătate, mulți pun haine la uscat pe calorifer sau lângă el, profitând de căldura care oricum este plătită (la paușal sau întreținere). Primăvara, căldura se oprește. Aerul din casă devine mai rece și mai umed. Fără ajutorul caloriferelor, uscarea naturala durează o veșnicie, așa că uscătorul electric devine singura soluție rapidă.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

Gândul de Vreme Cum se schimbă vremea în orele următoare: lapoviță, ninsoare și rafale de vânt. Prognoza detaliată de la ANM, pentru Gândul
10:38
Cum se schimbă vremea în orele următoare: lapoviță, ninsoare și rafale de vânt. Prognoza detaliată de la ANM, pentru Gândul
UTILE Digi RCS-RDS a făcut anunțul primăverii: Produsul oferit cadou tuturor abonaților TV din România. Cum intri în posesia lui
08:02
Digi RCS-RDS a făcut anunțul primăverii: Produsul oferit cadou tuturor abonaților TV din România. Cum intri în posesia lui
INEDIT O româncă din Italia a câștigat 500.000 de euro cu un bilet loto pe care a dat doar 5 euro
16:43
O româncă din Italia a câștigat 500.000 de euro cu un bilet loto pe care a dat doar 5 euro
Gândul de Vreme Schimbare radicală a vremii. Ploi, ninsori și vânt în mai multe regiuni. Prognoza detaliată de la ANM, pentru Gândul
10:38
Schimbare radicală a vremii. Ploi, ninsori și vânt în mai multe regiuni. Prognoza detaliată de la ANM, pentru Gândul
FLASH NEWS Sute de mineri au ieșit pe străzile din Târgu-Jiu în a treia zi de proteste. Manifestanții au adus în fața sediului CE Oltenia coroane funerare și candele
17:47, 18 Mar 2026
Sute de mineri au ieșit pe străzile din Târgu-Jiu în a treia zi de proteste. Manifestanții au adus în fața sediului CE Oltenia coroane funerare și candele
Mediafax
O nouă tehnologie de producere a energiei termice și electrice este analizată de oficiali ai statului și industrie, într-o vizită tehnică în Germania.
Digi24
Între Donald Trump și Benjamin Netanyahu ar putea apărea foarte curând o „ruptură”. „Israelul nu se teme de haos”
Cancan.ro
Câți bani cere Andra Măruță pentru a cânta la o nuntă în 2026. Și-a mărit tariful, după ce Cătălin Măruță a fost concediat de la Pro TV
Prosport.ro
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Adevarul
O rachetă a explodat lângă o echipă de propagandiști ruși: momentul a fost surprins în timpul unei filmări în Liban
Mediafax
Persoanele care fac cumpărături frecvent și stau mult timp pe rețelele sociale ar putea fi considerate dependente
Click
Prima reacție a lui Andi Moisescu și a echipei sale la plecarea de la Pro TV! „Ne-am reinventat mereu pe fugă”
Digi24
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp ce o țară din Europa obține scorul maxim
Cancan.ro
Toboșarul lui Smiley și al Andrei vrea să își lase mama bolnavă pe drumuri. Scandal fără precedent, la un an după ce a fost condamnat la închisoare
Ce se întâmplă doctore
Cu ce se ocupă acum Monica Iacob Ridzi, după ce a dispărut din viața politică! Fostul Ministru s-a schimbat radical și suferă de o boală gravă
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
RAR prezintă o mașină clasică: fost „cal de muncă” pentru fermieri, azi piesă de colecție
Descopera.ro
Descoperire arheologică rară în România! Ce s-a găsit?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce faci dacă te trezeşti dimineața cu Angelina Jolie lângă tine-n pat?
Descopera.ro
Printr-un „noroc incredibil”, Telescopul Hubble a surprins o cometă în timp ce se dezintegra
FLASH NEWS Cinci state europene și Japonia, gata să intervină pentru pentru deblocarea strâmtorii Ormuz: Condamnăm atacurile asupra navelor comerciale în Golf
10:42
Cinci state europene și Japonia, gata să intervină pentru pentru deblocarea strâmtorii Ormuz: Condamnăm atacurile asupra navelor comerciale în Golf
FLASH NEWS Un PNL-ist a scăpat o înjurătură la Tribuna Parlamentului, în timpul dezbaterilor pe buget: P…a mea!
10:37
Un PNL-ist a scăpat o înjurătură la Tribuna Parlamentului, în timpul dezbaterilor pe buget: P…a mea!
UTILE Singurele 3 orașe din România în care există toate cele 3 forme de relief: câmpie, deal și munte
10:36
Singurele 3 orașe din România în care există toate cele 3 forme de relief: câmpie, deal și munte
TRANSPORT Ciprian Șerban anunță construirea unui nou drum expres în România. În cât timp ar urma să fie gata
10:34
Ciprian Șerban anunță construirea unui nou drum expres în România. În cât timp ar urma să fie gata
ENERGIE UE anunță compensări pentru energie și reducerea taxelor, după explozia prețurilor la carburanți. România cere ajustarea costurilor legate de poluare
10:10
UE anunță compensări pentru energie și reducerea taxelor, după explozia prețurilor la carburanți. România cere ajustarea costurilor legate de poluare
ANALIZA de 10 Moscova nu crede în lacrimi. Exact când aveau mai multă nevoie de ajutor, aliații Rusiei sunt lăsați să se descurce singuri. „Un cimitir al alianțelor, o retrogradare strategică”
10:00
Moscova nu crede în lacrimi. Exact când aveau mai multă nevoie de ajutor, aliații Rusiei sunt lăsați să se descurce singuri. „Un cimitir al alianțelor, o retrogradare strategică”

Cele mai noi

Trimite acest link pe