Electrocasnicul care te „rupe” la bani primăvara. Consumă mult și te costă 100 lei în fiecare lună, în factura la curent

Există un electrocasnic pe care mulți români îl au în case, însă care umflă facturile de curent foarte mult. Este vorba despre uscătorul de rufe cu o putere de 2.500 W.

Chiar dacă este folosit de mulți români pentru a ușura munca, uscătorul de rufe este un adevărat consumator care adaugă câte 100 de lei în fiecare lună, la factura de curent.

Electrocasnicul care te „rupe” la bani primăvara

Un uscător de rufe cu o putere medie de 2.500 W, la un program de 2 ore înseamnă că va consuma 5kWh la fiecare utilizare.

Dacă îl folosim de patru ori pe săptămână, adică de 16 ori pe lună, va însemna un consum lunar de 16 x 5 = 80 kWh,

La un tarif de 1.2 lei, rezulta un cost de 80 x 1.2 = 96, adică aproximativ 100 lei.

De ce consumul este mai mare primăvara

Umiditatea ridicată de afară: chiar dacă temperaturile cresc față de iarnă, primăvara este un anotimp extrem de umed. Ploile frecvente si variațiile de temperatură fac ca aerul să fie saturat cu apa.

Oprirea încălzirii centralizate: Iarna, caloriferele duduie. Chiar dacă nu e ideal pentru sănătate, mulți pun haine la uscat pe calorifer sau lângă el, profitând de căldura care oricum este plătită (la paușal sau întreținere). Primăvara, căldura se oprește. Aerul din casă devine mai rece și mai umed. Fără ajutorul caloriferelor, uscarea naturala durează o veșnicie, așa că uscătorul electric devine singura soluție rapidă.

