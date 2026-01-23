Prima pagină » Actualitate » Aparatul din bucătărie care te rupe la bani în 2026. Acest electrocasnic consumă cât 250 de becuri aprinse simultan

23 ian. 2026, 10:42, Actualitate
Te-ai gândit vreodată care este aparatul din bucătărie care te rupe la bani în 2026? Este vorba despre un electrocasnic pe care multe persoane îl au acasă și care poate să consume cât 250 de becuri aprinse simultan. Utilizarea sa la capacitate maximă poate să „umfle” factura la curent.

Ai luat în considerare vreodată care ar putea fi aparatele din casă care pot consuma electricitate, iar factura la curent va fi „umflată”? De data aceasta, este vorba despre un aparat electricasnic utilizat de multe persoane, acasă, cu ajutorul căruia pot fi preparate rapid anumite mâncăruri. Acest electrocasnic, însă, poate să ajungă să consume cât 250 de becuri aprinse simultan.

Aparatul electrocasnic din bucătărie care te rupe la bani în 2026

Un astfel de aparat este friteuza cu aer cald (Air Fryer) de generație veche. În momentul funcționării la capacitate maximă, consumul ar putea ajunge la 2.500 W. Efectuând un calcul simplu, aparatul electricasnic consumă cât 250 de becuri economice (LED) de 10W aprinse simultan în toată casa.

În contextul noilor tarife diferențiate și al eliminării plafonării, consumatorii vor avea de achitat facturi mai mari. Utilizarea acestor aparate electrocasnice în orele de vârf (dimineața și seara) poate dubla costul unei singure mese gătite acasă.

Vezi AICI cât curent consumă în 24 de ore un frigider sau un televizor. Cantitatea de energie electrică consumată este influențată direct de clasa energetică (A, B, C etc). Cu cât eficiența energetică este mai ridicată, cu atât aparatul respectiv va consuma mai puțin.

