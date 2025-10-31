FOTO. Elena Cârstea dă amănunte din MARIAJUL ei. ”Ne cunoaștem foarte bine defectele și calitățile”

Binecunoscuta cântăreața Elena Cârstea, în vârstă de 63 de ani, a dat amănunte despre mariajul său cu Glenn Muttart.



Elena Cârstea a părăsit România în urmă cu mulți ani. Artista s-a căsătorit cu Glenn Muttart. Elena Cârstea are două fete adoptate, Sanda și Adriana. În America, vedeta a lăsat deoparte muzica și a lucrat în imobiliare.

Cele două fiice ale celebrei artiste Elena Cârstea au urmat cariera militară în America. Fiica cea mare, Sanda, a absolvit şcoala militară în 2015 şi este membru al Gărzii Naţionale Americane, iar fiica cea mică, Adriana, a devenit în 2019 militar în Armata Statelor Unite. Adriana a renunțat la armată și s-a înscris la Facultatea de Medicină.

În urmă cu ceva timp, Elena Cârstea s-a confruntat cu probleme mari de sănătate. Chiar înainte de a împlini 61 de ani, artista a făcut atac cerebral și pneumonie.

Anul acesta, Elena Cârstea și soțul său, Gelnn, au împlinit 9 ani de căsnicie. Despre mariajul său a făcut declarații artista pentru spynews.ro.

Elena Cârstea dă amănunte din mariajul ei. ”Nu ne jignim niciodată”

”În primul rând, respectul între noi doi este cel mai important! Ne cunoaștem foarte bine defectele și calitățile, nu ne jignim niciodată, suntem foarte buni prieteni și totul se discută împreună înainte să luăm o decizie”, a declarat Elena Cârstea.

”Nu există minciună între noi doi și ne menajăm unul pe celălalt! Restul vine de la sine! Vă doresc și vouă la fel”, a mai spus aceasta.