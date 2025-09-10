Elena Lasconi, ATACURI în cascadă la Nicușor Dan: Este un președinte absent. „Lipsă totală. Așa este el”

Elena Lasconi, fostă candidată la prezidențiale, a explicat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, atitudinea „absentă” a lui Nicușor Dan, în contextul tensiunilor socio-economice și a conflictului global de la granița cu România. Edilul municipiului Câmpulung a menționat că, la nivel politic, următorii cinci ani sub conducerea actualului șef de stat, vor fi caracterizați de o „lipsă totală” de implicare din partea acestuia.

„E felul lui de a fi. Oamenii nu se schimbă. Să-l amendeze cei care l-au votat. Eu îl cunosc foarte bine.

Eu vă spun atâta, vorbeam cu el, a ieșit imediat și a spus că el candidează și că a anunțat pe toată lumea, inclusiv USR-ul. Și eu l-am întrebat, când a venit și a stat față în față cu mine: „Nicușor de ce ai mințit? Și Nicușor se uita așa pe lângă mine, prin mine, fără să răspundă nimic? Asta am votat. Asta aveți”, a declarat Nicușor Dan.

La întrebarea jurnalistului Ionuț Cristache, referitori la ce ar trebui să se aștepte românii în următorii cinci ani, sub conducerea președintelui Nicușor Dan, Elena Lasconi a răspuns:

„La lipsă totală”.

Urmărește emisiunea aici: