Elena Lasconi: „Îl felicit pe George Simion pentru rezultatul de aseară”

Elena Lasconi a lansat un atac dur la adresa lui Nicușor Dan după ultimele evenimente politice și l-a felicitat pe George Simion pentru lovitura pe care i-a dat-o președintelui la dezbaterea din parlament de luni seara. Urmăriți integral emisiunea pe Youtube.
Lasconi l-a felicitat pe liderul AUR pentru atitudinea pe care a avut-o față de numirea lui Veștea pentru funcția de premier. Ea a spus că reacția negativă a cetățenilor vine ca o taxare directă la deciziile președintelui.
„Nicușor Dan tocmai ce a luat o smetie de la Simion, pe care îl felicit pentru rezultatul de aseară. Și o mare smetie de la electoratul care l-a votat, care a ieșit în stradă, care a umplut rețelele sociale.”
Fosta candidată la prezidențiale a transmis că Nicușor Dan trebuie să-și ceară scuze public.
„Dacă el nu-și revine, și nu cred că o să-și revină, să spună că fost prost când a făcut tot ce a făcut, nu-și mai poate spăla imaginea. El trebuie să iasă public să-și ceară scuze. Îl felicit pe Simion pentru că a arătat o urmă de moralitate, ceea ce nu mai există în ziua de azi.”