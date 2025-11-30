Elena Lasconi: Ionuț Moșteanu trebuie să demisioneze din USR. Se poate plimba cu yachtul, a zis că are 300.000 de euro

Fostul candidat la Președinția României, Elena Lasconi, a lansat într-un interviu pentru Digi 24 un atac dur la adresa fostului ministru al Apărării Ionuț Moșteanu.

Elena Lasconi nu i-a iertat nici pe Ilie Bolojan, pe care l-a susținut ca premier în campania la Președinție, și nici pe Nicușor Dan, actualul șef al statului.

„Președintele pe care îl avem nu are nicio legatură cu moralitatea. E un om rău si răzbunător. I-am pus cruce pentu mine nu mai există”, a declarat Elena Lasconi despre liderul de la Cotroceni. „Sunt extrem de supărată pe actualul Guvern. Este cel mai rau Guvern din istoria României”, a mai adăugat aceasta.

Lasconi crede că Ionuț Moșteanu face un „mare rău” USR și cere ca acesta să plece din partid.

Fostul candidat la Președinție a spus că știe că Ionuț Moșteanu are 300.000 de euro în conturi și îi place să se plimbe cu yachtul, momente pe care nu le arată în public.

„Ionuț Moșteanu face mult rău USR-ului, sa își dea demisia, sa plece acasă. Zicea ca are 300.000 de euro în cont. Îi plăcea cu yachtul, dar punea poze cu trotineta, că era prea mare aroganța. Sistemul are nevoie de marionete așa cum a fost Ionut Mosteanu și cum e Nicușor Dan. Nicușor Dan a fost candidatul sistemului”, a subliniat Lasconi.

„Acum se poate plimba cu trotineta”, a declarat Lasconi, care a insistat că Ionuț Moșteanu trebuie să își dea demisia din USR.