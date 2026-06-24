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Elena Lasconi, noi dezvăluiri despre ancheta de la DIICOT privind pozele din campania prezidențială. S-a dus de bunăvoie să mai predea probe procurorului

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Elena Lasconi, prezentă în emisiunea Ai Aflat! Cu Ionuț Cristache, a făcut noi dezvăluiri despre ancheta de la DIICOT privind pozele din campania prezidențială. Ea a povestit că s-a dus de bunăvoie să mai predea probe procurorului.

„Am fost de două ori la DIICOT, m-am dus eu din proprie inițiativă să le pun telefonul la dispoziție, să îmi intre în mail. Sunt câteva săptămâni de atunci. Ultima dată când am dat declarații am spus că, dacă vor să ajut, eu pot să pun la dispoziție mai multe. Am făcut captură de ecran, dar apoi am șters, că nu puteam să rămân conectată la un dispozitiv din Sectorul 5. Am căzut de comun acord cu procurorul și așa mi se pare normal, să nu mă apuc să discutăm în spațiul public și chiar e normal. Ponta a făcut o greșeală și a dat publicității atunci declarația mea și noaptea mă sunau oamenii, pentru că nu a blurat numărul meu de telefon.

„Am simțit o mare manipulare făcută de sistem”

Despre procurorul care se ocupă de caz, Elena Lasconi spune că „vrea să facă lumină” și că a simțit o mare „manipulare făcută de sistem”.

„E un procuror care vrea să facă lumină în cazul ăsta. Cred că pozele erau reale, dar înțeleg că erau jucate de niște actori, feelingul meu e că toate pozele vin din sfera lui Nicușor Dan. Am simțit o mare manipulare făcută de sistem. Nicușor Dan e omul sistemului. Mulți mi-au zis că am dreptate. Am luptat cu viața”, a declarat Elena Lasconi, în emisiune.

Amintim că Elena Lasconi a făcut publice, pe contul său de Facebook, patru fotografii de la o presupusă întâlnire a lui Nicușor Dan cu Florian Coldea. În acele fotografii ar fi părut și fostul premier Victor Ponta.

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