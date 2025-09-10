Elena Lasconi, atacuri în RAFALĂ la Nicușor Dan: „Să ne așteptăm la reacții de la Cotroceni scrise de altcineva. Deciziile nu le va lua Nicușor Dan”

Elena Lasconi, fosta candidată la prezidențiale, a afirmat, la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că deciziile fundamentale pentru România nu vor fi luate de președintele Nicușor Dan, iar în momentele critice pentru țară, vor exista doar „reacții de la Cotroceni scrise de altcineva așa cum am avut o campanie scrisă de o echipă de marketing”.

„Eu zic așa să vă așteptați ca în momentele critice sau în momentele importante să avem reacții de la Cotroceni scrise de altcineva așa cum am avut o campanie scrisă de o echipă de marketing”, a declarat Elena Lasconi.

Jurnalistul Ionuț Cristache a întrebat-o pe Elena Lasconi dacă deciziile fundamentale pentru România vor fi luate de altcineva, în locul președintelui, Elena Lasconi a răspuns scurt:

„Asta zic”

„Sper să aibă consilieri. Mi-am dorit ca măcar să aibă înțelepciunea să-și ia consilieri buni pe fiecare parte pentru că e foarte ușor să duci oamenii într-o degringoladă într-o panică”, a mai adăugat Lasconi.

Vizionați emisiunea aici: