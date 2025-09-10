Elena Lasconi: „Știu foarte bine că Nicușor Dan avea un proiect pentru campania prezidențială, dinainte să se anuleze alegerile”

Elena Lasconi, fosta candidată la alegerile prezidențiale, a precizat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, difuzată în exclusivitate pe Gândul, a declarat că Nicușor Dan avea încă dinaintea anulării primului „un proiect pentru campania de prezidențiale”.

Adevărul e că, încă de pe data de 27 noiembrie anul trecut, se știa că intenționau să anuleze alegerile. Adevărul e că, din informațiile mele, care nu pot să fie verificate, exista deja o motivare a Curții Constituționale de invalidare a lui Georgescu, dacă cumva ar fi fost riscul să câștige, pentru că era a perfect constituțional să facă asta, dacă într-adevăr existau influențe străine, dar s-au anulat alegerile, s-au schimbat regulile jocului.

Știu foarte clar că înainte de anularea alegerilor, deja cel care este astăzi președintele României avea un proiect pentru campania de prezidențiale și s-a propus să fie el candidatul”, a precizat Elena Lasconi la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”