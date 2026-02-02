Elena Merișoreanu, din nou la estetician. Ce intervenție își face

Elena Merișoreanu, în vârstă de 78 de ani, se lasă din nou pe mâna medicului estetician. Artista a explicat ce anume vrea să își facă.

Elena Merișoreanu este una dintre cele mai cunoscute și mai apreciate interprete de folclor. Cântăreața de muzică populară Elena Merișoreanu este căsătorită de foarte mulți ani cu Viorel Croitoru, cei doi având un mariaj de peste 50 de ani.

Elena Merișoreanu este foarte atentă la imaginea sa și la modul în care arată.

Artista recurge la ajutorul esteticianului pentru a arăta cât mai bine. Artista a spus, pentru spynews.ro, că urmează să meargă din nou la estetician pentru intervenții minim invazive.

Elena Merișoreanu, din nou la estetician. ”Îmi mai pun acid hialuronic pe la ochi, pe la barbă”

”O să mă duc să-mi fac iar injectări. Îmi mai pun acid hialuronic pe la ochi, pe la barbă. Nu fac operații. Nu sunt contra lor, dar eu îmi fac din astea mai mici”, a explicat Elena Merișoreanu pentru sursa mai sus-menționată.

Interpreta de muzică populară a transmis și un mesaj celor care o critică pentru că apelează la intervenții estetice:

”Cei care comentează, e problema fiecăruia. Eu le doresc numai bine, iar cui nu-i place vârsta mea…”.