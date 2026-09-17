Elevă de 13 ani, găsită moartă într-un imobil din Iași. Poliția a deschis dosar penal

O elevă de 13 ani a fost găsită moartă, miercuri, 16 septembrie, într-un imobil din Iași, informează ziaruldeiasi.ro. Oamenii legii au fost sesizați printr-un apel la 112.

Minora a fost găsită spânzurată de către un vecin. Mama fetei era plecată la muncă, iar imobilul unde s-a întâmplat tragedia este situat vis a vis de Continental.

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La fața locului au ajuns polițiștii Secției nr. 5 Poliție Iași, care au constatat că sesizarea se confirmă. Victima era o minoră de 13 ani.

Poliția a dechis un dosar penal

În acest caz, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

A fost dispusă efectuarea autopsiei medico-legale, pentru stabilirea cauzei exacte a decesului.

Ancheta este în desfășurare, iar rezultatele autopsiei urmează să ofere informații cu privire la circumstanțele în care s-a produs decesul.

Poliția recomandă responsabilitate în prezentarea cazului

Având în vedere natura cazului, autoritățile atrag atenția asupra impactului pe care prezentarea detaliată a unor astfel de situații îl poate avea asupra persoanelor vulnerabile.

Specialiștii subliniază că expunerea repetată la informații despre astfel de cazuri poate crește riscul unor comportamente similare.

Persoanele care se confruntă cu dificultăți emoționale sunt încurajate să solicite sprijin de specialitate sau să apeleze la persoane de încredere.