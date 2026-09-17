Prima pagină » Actualitate » Elevă de 13 ani, găsită moartă într-un imobil din Iași. Poliția a deschis dosar penal

Elevă de 13 ani, găsită moartă într-un imobil din Iași. Poliția a deschis dosar penal

Elevă de 13 ani, găsită moartă într-un imobil din Iași. Poliția a deschis dosar penal
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

O elevă de 13 ani a fost găsită moartă, miercuri, 16 septembrie, într-un imobil din Iași, informează ziaruldeiasi.ro. Oamenii legii au fost sesizați printr-un apel la 112.

Minora a fost găsită spânzurată de către un vecin. Mama fetei era plecată la muncă, iar imobilul unde s-a întâmplat tragedia este situat vis a vis de Continental.

Sondaj Gândul

Pe cine crezi că va desemna Nicușor Dan pentru funcția de premier?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

La fața locului au ajuns polițiștii Secției nr. 5 Poliție Iași, care au constatat că sesizarea se confirmă. Victima era o minoră de 13 ani.

Poliția a dechis un dosar penal

În acest caz, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

A fost dispusă efectuarea autopsiei medico-legale, pentru stabilirea cauzei exacte a decesului.

Ancheta este în desfășurare, iar rezultatele autopsiei urmează să ofere informații cu privire la circumstanțele în care s-a produs decesul.

Poliția recomandă responsabilitate în prezentarea cazului

Având în vedere natura cazului, autoritățile atrag atenția asupra impactului pe care prezentarea detaliată a unor astfel de situații îl poate avea asupra persoanelor vulnerabile.

Specialiștii subliniază că expunerea repetată la informații despre astfel de cazuri poate crește riscul unor comportamente similare.

Persoanele care se confruntă cu dificultăți emoționale sunt încurajate să solicite sprijin de specialitate sau să apeleze la persoane de încredere.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV După procurorii anticorupție, s-a sesizat și Agenția Națională de Integritate în cazul șefului Inspecției Muncii, Dantes Bratu, filmat când ar fi primit atenții la portbagaj. Ce scrie în raportul de sesizare
13:01
După procurorii anticorupție, s-a sesizat și Agenția Națională de Integritate în cazul șefului Inspecției Muncii, Dantes Bratu, filmat când ar fi primit atenții la portbagaj. Ce scrie în raportul de sesizare
FLASH NEWS Peste 2000 de locuri au fost scoase la concurs în şcolile de Poliție din România. Până la ce dată se pot face înscrieri
12:57
Peste 2000 de locuri au fost scoase la concurs în şcolile de Poliție din România. Până la ce dată se pot face înscrieri
NEWS ALERT Surpriza din biroul lui Grindeanu, joi dimineață. Condiția lui Victor Ponta dacă va fi propus premier
12:54
Surpriza din biroul lui Grindeanu, joi dimineață. Condiția lui Victor Ponta dacă va fi propus premier
FLASH NEWS Varujan Pambuccian, liderul Grupului minorităților, i-a cerut lui Nicușor Dan amânarea desemnării premierului
12:35
Varujan Pambuccian, liderul Grupului minorităților, i-a cerut lui Nicușor Dan amânarea desemnării premierului
FLASH NEWS România preia, pentru al patrulea an consecutiv, comanda misiunii Uniunii Europene de instruire în Republica Centrafricană. Ce presupune misiunea militară
12:25
România preia, pentru al patrulea an consecutiv, comanda misiunii Uniunii Europene de instruire în Republica Centrafricană. Ce presupune misiunea militară
FLASH NEWS Decizii fără bază legală privind activele rusești înghețate. Sute de hotărâri, declarate ilegale de Consiliul de Stat al Belgiei
11:50
Decizii fără bază legală privind activele rusești înghețate. Sute de hotărâri, declarate ilegale de Consiliul de Stat al Belgiei
Mediafax
Bolojan, condiții pentru viitorul Guvern: Ce îi cere noului premier, „indiferent cine va fi nominalizat”
Digi24
Anunțul făcut de George Simion după consultările cu Nicușor Dan
Cancan.ro
Amanta i-ar fi fost INFIDELĂ lui Dorin Ioniță. L-a ÎNȘELAT cu cine se aștepta mai puțin
Prosport.ro
Simona Halep, cadou pentru Cătălin Botezatu: „Te iubesc pentru tot”
Adevarul
Ghidul de supraviețuire pentru tinerii cu studii și salariul minim: „Seara iei legume la reducere, te îmbraci de la Pepco și nu mergi la doctori”
Mediafax
Grindeanu, după consultările cu Nicușor Dan: „PSD este pregătit să preia guvernarea”
Click
Scandal în familia regală! Ce i-ar fi spus Regele Charles fratelui Dianei după moartea ei
Digi24
Reacția Chinei, după ce Congresul SUA a adoptat noi sancțiuni draconice împotriva Rusiei
Cancan.ro
Generalul Dorin Ioniță, desființat de verișoara amantei Alice: 'A dat de un narcisist. I-a distrus tot!'
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice. Puțini ar mai recunoaște-o
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Problemele de proiectare ale sensurilor giratorii din România: „Avem giratorii unde pot intra și cu 100km/h. Deci ăla nu-mi calmează nimic”
Descopera.ro
Care este diferența dintre aurora boreală și aurora australă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La psihiatru: – Am o prietenă imaginară!
Descopera.ro
Cercetătorul care a „întinerit” celulele. Poate descoperirea lui Shinya Yamanaka să inverseze îmbătrânirea?
Mediafax Italia
IMAGINI INCREDIBILE! Încăierare violentă pe un vas de croazieră. Un turist, internat în stare gravă
Mediafax Spania
Anunțul de ultimă oră. SERVICIUL MILITAR REVINE?! Ce se întâmplă, de fapt, cu tinerii din Spania, născuți în 2008
CONTROVERSĂ Presa mondială, în alertă: Președintele Chinei ar fi suferit un accident vascular și ar fi leșinat în timpul summitului BRICS de la New Delhi. Beijingul nu comentează
12:55
Presa mondială, în alertă: Președintele Chinei ar fi suferit un accident vascular și ar fi leșinat în timpul summitului BRICS de la New Delhi. Beijingul nu comentează
FLASH NEWS Un deputat PNL afirmă că viitorul guvern trebuie să continue reformele inițiate de Bolojan
12:53
Un deputat PNL afirmă că viitorul guvern trebuie să continue reformele inițiate de Bolojan
ULTIMA ORĂ Apariție inedită la negocierile de la Cotroceni. Vestimentația liderului UDMR, Kelemen Hunor, a atras atenția asistenței
12:34
Apariție inedită la negocierile de la Cotroceni. Vestimentația liderului UDMR, Kelemen Hunor, a atras atenția asistenței
FLASH NEWS Zelenski numește un nou procuror general interimar pentru Ucraina, după „plecarea“ controversată a lui Kravcenko la Paris. Cine este cel care îi va lua locul
12:18
Zelenski numește un nou procuror general interimar pentru Ucraina, după „plecarea“ controversată a lui Kravcenko la Paris. Cine este cel care îi va lua locul
EXCLUSIV Ciucu vrea al doilea mandat în fruntea Primăriei Capitalei: Vă zic, va merita așteptarea
12:17
Ciucu vrea al doilea mandat în fruntea Primăriei Capitalei: Vă zic, va merita așteptarea
FLASH NEWS Kelemen Hunor dă de înțeles că învestirea unui guvern politic nu va fi posibilă fără voturile AUR
12:00
Kelemen Hunor dă de înțeles că învestirea unui guvern politic nu va fi posibilă fără voturile AUR

Cele mai noi

Trimite acest link pe