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Procurorii din Marea Britanie au cerut oficial extrădarea fraților Tate din SUA. Cu ce acuzații se confruntă

Melania Agiu
Procurorii din Marea Britanie au cerut oficial extrădarea fraților Tate din SUA. Cu ce acuzații se confruntă
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Procurorii din Marea Britanie au depus o cerere oficială de extrădare a fraților Andrew și Tristan Tate din SUA, pentru a fi judecați pentru acuzații de viol și trafic sexual, relatează BBC.

Departamentul de Stat al SUA, care a primit cererile săptămâna trecută, va analiza cererile de extrădare pentru a se asigura că acestea respectă acordul existent între SUA și Marea Britanie, precizează sursa citată.

Se pare, însă, că avocatul celor doi frați, care au dublă cetățenie americană și britanică, a acuzat autoritățile britanice că nu au furnizat documentele justificative necesare în cadrul cererii.

Cei doi frați se confruntă cu un total de 59 de capete de acuzare în Marea Britanie, printre care viol, precum și fapte legate de traficul sexual și dețineri de imagini indecente cu minori. Ambii bărbați neagă orice faptă ilegală.

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Parchetul Coroanei a formulat inițial 21 de capete de acuzare, dar a adăugat încă 38 în luna iulie pentru fapte presupuse să fi avut loc în perioada 2010-2017.

Autoritățile americane i-au arestat pe cei doi bărbați în luna iulie, după ce Marea Britanie a anunțat noile capete de acuzare. Săptămâna trecută, fraților li s-a refuzat eliberarea pe cauțiune dintr-o închisoare din Florida.

Autoritățile britanice aveau termen până miercuri, 16 septembrie, să depună o cerere completă de extrădare.

Joe McBride, avocatul celor doi frați, a declarat că va contesta cererile, susținând că acestea nu sunt susținute de informațiile necesare în temeiul acordului de extrădare.

Într-o declarație acordată BBC, McBride a afirmat că nici frații nu au primit personal cererile de extrădare, nici documente precum „un mandat, un act de acuzare și informații care să ofere un temei rezonabil pentru a considera că cei doi clienți ai mei au comis aceste infracțiuni”.

„Acest comportament secret și misterios demonstrează înșelăciunea din spatele acestor acuzații și slăbiciunea lor”, a adăugat el.

Odată ce Departamentul de Stat va finaliza examinarea, mai sunt încă câteva etape juridice de parcurs înainte ca extrădarea să poată fi aprobată. Cererile trebuie să treacă prin Departamentul de Justiție al SUA, care, la rândul său, le va transmite instanței, unde se va lua decizia finală cu privire la extrădarea lor.

Pe durata acestui proces juridic, frații Tate vor rămâne în închisoare în SUA.

O scrisoare oficială a Departamentului de Stat precizează că Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, este „căutat pentru a fi judecat în Regatul Unit” pentru o serie de acuzații, printre care 10 capete de acuzare de viol, trei capete de acuzare de organizare sau facilitare a traficului de persoane în scopul exploatării sexuale și trei capete de acuzare pentru agresiune care a provocat vătămări corporale reale.

De asemenea, este acuzat de realizarea și distribuirea de imagini indecente cu un minor, precum și de deținerea de materiale pornografice extreme.

Acuzațiile aduse împotriva lui Tristan Tate, în vârstă de 38 de ani, includ cinci capete de acuzare de viol, șase capete de acuzare pentru agresiune care a provocat vătămări corporale reale, trei capete de acuzare de trafic sexual și o acuzație de agresiune sexuală.

Ambii indivizi neagă orice faptă ilegală.

Foștii kickboxeri profesioniști, deveniți între timp influenceri controversați pe rețelele sociale, dețin dublă cetățenie, americană și britanică, dar locuiau, în principal, în România începând din 2017.

Aceștia au fost acuzați că promovează misoginia și masculinitatea toxică în mediul online, ceea ce le-a adus un număr mare de adepți, în special în rândul tinerilor bărbați.

Andrew Tate, care se autointitulează „misogin”, a devenit cunoscut pentru prima dată în 2016, după ce a participat la versiunea britanică a emisiunii Big Brother.

De asemenea, cei doi frați au fost acuzați de trafic sexual în România în 2022 și au făcut obiectul unei interdicții de călătorie până când li s-a permis să vină în SUA în 2025.

Ambii frați au negat toate acuzațiile și alegațiile.

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