Ploile torențiale au provocat inundații în mai multe zone de pe coasta mediteraneană a Spaniei. Un bărbat a murit după ce mașina în care se afla a fost luată de ape în apropiere de Barcelona. În Valencia, metroul a fost oprit, aeroportul a fost închis temporar, iar un meci de fotbal a fost amânat. Autoritățile le-au cerut oamenilor să evite deplasările care nu sunt necesare.

Tragedie lângă Barcelona: Un bărbat și-a pierdut viața după ce mașina i-a fost luată de viitură

Trupul neînsuflețit al unui bărbat luat de ape a fost găsit joi, 17 septembrie, în localitatea Olivella, la aproximativ 40 de kilometri vest de Barcelona, au anunțat pompierii catalani citați de BMF.

Bărbatul se afla într-o mașină care a fost „luată” de un curs de apă, au precizat pompierii. Inițial, autoritățile anunțaseră dispariția unei femei, informație corectată ulterior.

Ploile abundente au provocat inundații în mai multe zone de pe coasta mediteraneană a Spaniei.

Agenția spaniolă de meteorologie (Aemet) a emis miercuri avertizări pentru ploi puternice în regiunile din estul țării. La Barcelona a fost instituită temporar alertă roșie, cel mai înalt nivel, din cauza riscului de viituri rapide.

Stații de metrou închise și zboruri afectate în Barcelona

Autoritățile din Catalonia și regiunea Valencia le-au cerut locuitorilor să evite deplasările inutile și să fie foarte atenți.

La Barcelona, mai multe stații de metrou au fost închise, iar unele autobuze au fost redirecționate după ce străzile au fost inundate.

Și traficul feroviar regional a fost afectat. Pe aeroportul Barcelona-El Prat, al doilea cel mai aglomerat aeroport din Spania, mai multe zboruri au fost întârziate sau anulate.

Serviciile de urgență din Catalonia au primit peste 850 de apeluri legate de vremea rea și au intervenit în peste 500 de situații.

Premierul Pedro Sánchez a descris situația drept una cu „situații foarte complicate”.

Cantități record în Valencia: Peste 70 l/mp de ploaie în doar 30 de minute

Probleme importante au fost înregistrate și în regiunea Valencia, care încă păstrează memoria inundațiilor devastatoare din 2024, soldate cu peste 230 de morți.

Serviciul meteorologic Avamet a înregistrat în mai multe localități peste 70 de milimetri de precipitații în doar 30 de minute.

„Am văzut rareori cantități de precipitații atât de mari în 30 de minute precum cele înregistrate astăzi la Valencia și în împrejurimi”, a transmis Avamet.

Serviciile de urgență au raportat 478 de incidente în provincia Valencia. Cele mai multe au fost provocate de pagube materiale, infiltrații de apă și probleme de circulație.

Metroul din Valencia, oprit. Aeroportul a fost închis temporar

În orașul Valencia, toate liniile de metrou au fost suspendate din cauza inundațiilor.

Și aeroportul orașului a fost închis timp de câteva ore. Potrivit operatorului Aena, 12 zboruri au fost redirecționate către alte aeroporturi.

Ploile au afectat și fotbalul. Meciul dintre Levante și Athletic Bilbao, programat la Valencia din LaLiga, a fost amânat după ce terenul a fost inundat, iar apa s-a infiltrat și în tunelul care duce către suprafața de joc.

Spania abia a ieșit dintr-o perioadă de căldură extremă

Ploile puternice au venit după un început de septembrie neobișnuit de cald. Spania a înregistrat, de altfel, temperaturi record în această vară, potrivit Agenției spaniole de meteorologie.

Oamenii de știință spun că schimbările climatice provocate de activitatea umană pot intensifica furtunile din zona Mediteranei, care afectează în mod obișnuit estul Spaniei în timpul toamnei. Marea păstrează căldura acumulată în timpul verii, ceea ce favorizează evaporarea apei.