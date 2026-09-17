Gândul i-a întrebat pe cititorii săi pe cine ar putea să desemneze Nicușor Dan pentru funcția de premier. Vă reamintim că joi, 17 septembrie 2026, au loc consultări la Palatul Cotroceni, alături de liderii partidelor, pentru opțiunea de prim-ministru al României. Cititorii au votat, iar lupta este strânsă între Sorin Grindeanu și Alexandru Nazare.
În sondajul prezentat, Gândul le-a oferit cititorilor mai multe opțiuni dintre care pot alege, la întrebarea: „Pe cine crezi că va desemna Nicușor Dan pentru funcția de premier?”.
Opțiunile au fost următoarele:
Din cele 2.411 voturi se poate observa o luptă strânsă între Sorin Grindeanu și Alexandru Nazare. Dintre cei doi, cele mai multe voturi au fost acumulate în dreptul lui Sorin Grindeanu, președintele PSD. În acest sens, voturile cititorilor au fost împărțite astfel:
Nicușor Dan a început, pe 17 septembrie 2026, consultările cu partidele pentru desemnarea premierului României. Discuțiile au loc la Palatul Cotroceni și au început la ora 09:00. Discuțiile cu reprezentanții partidelor au loc în contextul în care România se apropie de cinci luni cu un Guvern interimar. Gândul vă ține la curent cu cele mai noi informații AICI. Iată orele la care au loc consultările, azi:
Așa cum a relatat Gândul, partidul S.O.S. a anunțat că nu se va prezenta la consultările cu Nicușor Dan. Motivul invocat de partid poate fi vizualizat AICI.