Gândul i-a întrebat pe cititorii săi pe cine ar putea să desemneze Nicușor Dan pentru funcția de premier. Vă reamintim că joi, 17 septembrie 2026, au loc consultări la Palatul Cotroceni, alături de liderii partidelor, pentru opțiunea de prim-ministru al României. Cititorii au votat, iar lupta este strânsă între Sorin Grindeanu și Alexandru Nazare.

În sondajul prezentat, Gândul le-a oferit cititorilor mai multe opțiuni dintre care pot alege, la întrebarea: „Pe cine crezi că va desemna Nicușor Dan pentru funcția de premier?”.

Sondaj Gândul Pe cine crezi că va desemna Nicușor Dan pentru funcția de premier? Sorin Grindeanu

Siegfried Mureșan

Victor Ponta

Kelemen Hunor

Alexandru Nazare

Luca Niculescu Vezi rezultate

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Opțiunile au fost următoarele:

Sorin Grindeanu;

Siegfried Mureșan;

Victor Ponta;

Kelemen Hunor;

Alexandru Nazare;

Luca Niculescu.

Din cele 2.411 voturi se poate observa o luptă strânsă între Sorin Grindeanu și Alexandru Nazare. Dintre cei doi, cele mai multe voturi au fost acumulate în dreptul lui Sorin Grindeanu, președintele PSD. În acest sens, voturile cititorilor au fost împărțite astfel:

Sorin Grindeanu: 894 de voturi (37% din totalul voturilor);

Alexandru Nazare: 680 de voturi (28% din totalul voturilor);

Victor Ponta: 321 de voturi (13% din totalul voturilor);

Siegfried Mureșan: 226 de voturi (9% din totalul voturilor);

Luca Niculescu: 160 de voturi (7% din totalul voturilor);

Kelemen Hunor: 130 de voturi (5% din totalul voturilor).

Consultări la Palatul Cotroceni, azi, 17 septembrie 2026

Nicușor Dan a început, pe 17 septembrie 2026, consultările cu partidele pentru desemnarea premierului României. Discuțiile au loc la Palatul Cotroceni și au început la ora 09:00. Discuțiile cu reprezentanții partidelor au loc în contextul în care România se apropie de cinci luni cu un Guvern interimar. Gândul vă ține la curent cu cele mai noi informații AICI. Iată orele la care au loc consultările, azi:

09:00 – PSD

09:30 – AUR

10:00 – PNL

10:30 – USR

11:00 – UDMR

11:30 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale

12:00 – SOS România

12:30 – POT

13:00 – Grupul parlamentar Uniți pentru România

13:30 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România

14:00 – parlamentarii neafiliați

Așa cum a relatat Gândul, partidul S.O.S. a anunțat că nu se va prezenta la consultările cu Nicușor Dan. Motivul invocat de partid poate fi vizualizat AICI.