Peste 2000 de locuri au fost scoase la concurs în şcolile de Poliție din România. Până la ce dată se pot face înscrieri

Poliția Română dă startul unei noi sesiuni de admitere în școlile postliceale pentru formarea viitorilor agenți de poliție. Pentru sesiunea septembrie–decembrie 2026 sunt disponibile 2.150 de locuri la școlile din Câmpina și Cluj-Napoca.

Cele mai multe locuri sunt disponibile la Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina – 1.800 de locuri. Alte 350 de locuri sunt scoase la concurs la Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” din Cluj-Napoca, se arată într-un comunicat emis de Poliția Română.

Potrivit sursei citate, pentru 400 de elevi înmatriculaţi la Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, pe perioada şcolarizării, pregătirea elevilor se va desfăşura în cadrul Centrului de Formare şi Perfecţionare a Poliţiştilor „Nicolae Golescu” – Slatina, judeţul Olt. Distribuirea elevilor în locaţia de la Slatina se face pe baza opţiunii exprimate în cererea de înscriere.

”În situaţia în care din opţiunile exprimate în cuprinsul cererilor de înscriere nu se asigură ocuparea locurilor la Slatina, completarea celor rămase neocupate se realizează cu elevi care au domiciliul pe raza judeţului Olt şi a judeţelor limitrofe în ordine alfabetică. În etapa de completare a locurilor, elevii sunt distribuiţi în ordinea crescătoare a mediei de admitere”, arată sursa citată.

Înscrierile, până pe 4 octombrie

Cererile-tip de înscriere trebuie completate, semnate și transmise exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail a unității de recrutare, până la 4 octombrie 2026 inclusiv. Documentele pot fi trimise și în zilele de sâmbătă și duminică. În vederea constituirii dosarului de recrutare, candidații vor depune documentele solicitate până la data de 21 octombrie 2026.

Admiterea cuprinde mai multe etape: evaluarea psihologică, verificarea performanței fizice, testarea cunoștințelor și, pentru candidații rămași în concurs, examinarea medicală.

Proba fizică este programată în perioada 28 octombrie – 4 noiembrie 2026, indiferent dacă un candidat a optat pentru școala din Câmpina sau pentru cea din Cluj-Napoca. Cei care promovează această etapă vor putea participa la proba scrisă.

Proba de evaluare a cunoștințelor constă într-un test grilă cu întrebări din disciplinele: limba română, limbă străină, legislație specifică Ministerului Afacerilor Interne, precum și a instituțiilor politice ale statului, educație civică și cetățenească, exerciții de evaluare a capacității de analiză și sinteză, precum și exerciții privind deprinderea raționamentului logic.

Pentru limba străină, candidații pot alege între engleză și franceză, opțiunea fiind exprimată încă din cererea de înscriere.

Când se afișează rezultatele finale

Examinarea medicală va avea loc între 11 noiembrie și 11 decembrie, în ordinea descrescătoare a notelor finale. Rezultatele finale ale admiterii vor fi afișate la sediile școlilor și publicate online cel târziu pe 21 decembrie 2026.

Lista cu unităţile de recrutare se regăseşte aici – https://www.politiaromana.ro/ro/politia-romana/unitati-teritoriale.