După procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), s-a sesizat și Agenția Națională de Integritate în cazul șefului Inspecției Muncii, Dantes Bratu, filmat când ar fi primit atenții la portbagaj. Raportul de sesizare a ajuns în posesia Gândul și arată că bărbatul va fi anchetat în urma informațiilor care au apărut în spațiul public. Raportul Agenției Naționale de Integritate poate fi consultat mai jos, în exclusivitate.

Agenția Națională de Integritate (ANI) a transmis că a fost întocmit un raport pentru declanșarea unei evaluări în cazul lui Dantes Nicolae Bratu, inspector general de stat în cadrul Inspecției Muncii. Verificările vizează aspectele semnalate și eventualele modificări ale patrimoniului acestuia în perioada exercitării funcțiilor publice.

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„Având în vedere cele semnalate anterior, s-a întocmit prezentul Raport de sesizare întocmit într-un singur exemplar, semnat electronic în vederea declanșării activității de evaluare cu privire la aspectele semnalate, a modificărilor patrimoniale intervenite în perioada exercitării funcției și demnităților publice pentru domnul Dantes Nicolae Bratu, inspector general de stat în cadrul Inspecției Muncii”, se arată în raport.

Raportul ANI face referire la „ploconul” pe care l-ar fi primit și averea pe care ar deține-o Dantes Bratu

Raportul prezintă câteva articole de presă referitoare la activitatea lui Dantes Nicolae Bratu. Recent, în spațiul public au apărut informații potrivit cărora ar fi fost surprins de reporteri în timp ce își „burdușește portbagajul mașinii de serviciu cu bunuri primite de la mai mulți adjuncți ai ITM-urilor”. Se menționează că acest aspect ar fi avut loc la 8 zile după ce a fost instaurat provizoriu în funcție de actualul Guvern.

O altă informație ajunsă în spațiul public relevă faptul că bărbatul ar fi primit „pungi, cutii, vin spumant și 5 litri de țuică”. Ar fi avut loc după o „ședință oficială pe care chiar el o invocase”. De altfel, circulă în spațiul public informații referitoare și la averea lui Dantes Bratu. Ar deține 2 case, 2 terenuri, 2 mașini și un apartament. De altfel, ar avea salarii de peste 20.000 de lei pe lună, împreună cu soția sa.

Direcția Națională Anticorupție s-a sesizat din oficiu în cazul șefului Inspecției Muncii

Potrivit datelor, Direcția Națională Anticorupție (DNA) s-a sesizat din oficiu în cazul șefului Inspecției Muncii, Dantes Bratu, în urma imaginilor apărute în spațiul public. Dantes Nicolae Bratu, șeful Inspecției Muncii, a fost filmat după o întâlnire cu șefii ITM din țară. Mai mulți adjuncți au venit la mașina sa și au lăsat pachete în portbagaj. Procurorii verifică imaginile și încearcă să identifice persoanele surprinse în reportaj. Întâlnirea a avut loc pe 10 septembrie, la Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București. Mai multe detalii AICI.

Mediaflux a publicat imagini în timp ce adjuncții Inspecției muncii din țară i-au adus șefului ITM, Dantes Nicolae Bratu, atenții direct la portbagajul mașinii de serviciu. Acestea pot fi vizualizate AICI.