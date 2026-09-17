Prima pagină » Știri externe » Presa mondială, în alertă: Președintele Chinei ar fi suferit un accident vascular și ar fi leșinat în timpul summitului BRICS de la New Delhi. Beijingul nu comentează

Presa mondială, în alertă: Președintele Chinei ar fi suferit un accident vascular și ar fi leșinat în timpul summitului BRICS de la New Delhi. Beijingul nu comentează

Melania Agiu
Presa mondială, în alertă: Președintele Chinei ar fi suferit un accident vascular și ar fi leșinat în timpul summitului BRICS de la New Delhi. Beijingul nu comentează
Galerie Foto 8
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Presa internațională și rețelele de socializare au fost inundate de zvonuri potrivit cărora președintele chinez, Xi Jinping, ar fi suferit un accident vascular cerebral grav, după ce ar fi leșinat la summit-ul BRICS de la New Delhi, care a avut loc la finalul săptămânii trecute.

Speculațiile, lansate inițial de disidentul politic Wanjun Xie, susțin că liderul de la Beijing ar fi fost transportat de urgență cu un elicopter militar la Spitalul 301 din capitala Chinei. Cu toate acestea, informațiile rămân complet neconfirmate de autorități și sunt tratate cu maximă prudență de analiștii externi, relatează The Economic Times.

Sondaj Gândul

Pe cine crezi că va desemna Nicușor Dan pentru funcția de premier?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Wanjun Xie a făcut aceste afirmații într-o serie de postări pe X, dar nu a existat nicio confirmare oficială din partea Beijingului cu privire la faptul că Xi ar fi leșinat, ar fi suferit un accident vascular cerebral sau ar fi fost internat în spital.

Xie a afirmat că Xi a fost transportat cu avionul înapoi la Beijing pentru a primi îngrijiri medicale de urgență la Spitalul General al Armatei Populare de Eliberare, cunoscut sub numele de Spitalul 301. El a mai susținut că Xi a fost supus unei intervenții chirurgicale și a fost ținut sub observație într-o unitate de terapie intensivă. Aceste postări nu au fost verificate independent, precizează The Economic Times.

Xi nu a participat la cina BRICS după întâlnirea cu premierul Modi

Xi a sosit la New Delhi pe 12 septembrie pentru cel de-al 18-lea summit BRICS, aceasta fiind prima sa vizită în India după șapte ani. El a participat la summit și a avut o întâlnire bilaterală cu premierul Narendra Modi. Se pare încă, că președintele chinez nu a participat ulterior la cina de gală organizată de Modi la Bharat Mandapam.

Președintele rus Vladimir Putin și alți lideri ai țărilor BRICS au participat la cină, în timp ce ministrul chinez de externe Wang Yi a reprezentat Beijingul. Conform relatărilor din acea perioadă, Xi se întorsese la hotel pentru a se odihni după o zi încărcată, deși nu a existat nicio explicație oficială pentru absența sa.

În cadrul summitului, Xi a făcut apel la țările BRICS să contribuie la eforturile de soluționare a conflictului din Asia de Vest, afirmând că războiul „nu servește intereselor comune ale comunității internaționale”. De asemenea, el a anunțat că țara sa va prelua președinția BRICS anul viitor și va găzdui cel de-al 19-lea summit.

Cu toate acestea, absența sa de la cină nu a fost însoțită de nicio declarație oficială care să precizeze că ar fi suferit o urgență medicală. Potrivit unor rapoarte care citează surse, Xi s-ar fi întors la hotel pentru a se odihni.

Xi și Modi au purtat discuții separate cu privire la relațiile dintre India și China, inclusiv aspecte legate de frontieră și comerț.

Întrebările privind starea de sănătate a lui Xi s-au intensificat după apariția pe internet a unui scurt video cu un schimb de replici care a avut loc în timpul discursului de deschidere al lui Modi la summit.

Imaginile video l-au arătat pe Modi întorcându-se spre delegația chineză și întrebându-l pe traducător: „E totul în regulă?”.

Mai multe persoane care par a fi asistenți sau membri ai personalului sunt văzute grăbindu-se spre el înainte de a schimba câteva cuvinte cu președintele.

După câteva secunde, Xi dă din cap, determinându-l pe Modi să-și reia discursul.

Absența sa ulterioară de la cina de gală a alimentat speculațiile privind starea sa de sănătate.

Wanjun Xie a mai afirmat că Xi a refuzat tratamentul la un spital din India, de teamă că starea sa de sănătate ar putea ajunge la cunoștința părții indiene. El a susținut că, după sosirea la Beijing, Xi a fost transportat de la aeroport la Spitalul 301 cu un elicopter militar, în loc să fie primit în cadrul unei ceremonii oficiale de bun venit.

Într-un clip de la plecarea sa din India, președintele chinez este văzut urcând pe scara avionului. Brațul stâng al lui Xi Jinping este apare parcă atârnând. De asemenea, se poate observa mâneca cămășii sale atârnând afară. O persoană care ar fi doctorul său aleargă imediat pe scări în sus după gestul de salut.

Wanjun Xie este președintele Partidului Democratic din China.

Sursă foto: Kremlin.ru

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Zelenski numește un nou procuror general interimar pentru Ucraina, după „plecarea“ controversată a lui Kravcenko la Paris. Cine este cel care îi va lua locul
12:18
Zelenski numește un nou procuror general interimar pentru Ucraina, după „plecarea“ controversată a lui Kravcenko la Paris. Cine este cel care îi va lua locul
FLASH NEWS Decizii fără bază legală privind activele rusești înghețate. Sute de hotărâri, declarate ilegale de Consiliul de Stat al Belgiei
11:50
Decizii fără bază legală privind activele rusești înghețate. Sute de hotărâri, declarate ilegale de Consiliul de Stat al Belgiei
CONTROVERSĂ Un român a fost arestat în Italia după ce a clonat cardurile de carburant ale poliției italiene. O cisterna de 1.000 de litri l-a dat de gol
11:46
Un român a fost arestat în Italia după ce a clonat cardurile de carburant ale poliției italiene. O cisterna de 1.000 de litri l-a dat de gol
FLASH NEWS Mark Rutte, avertisment sumbru pentru Europa: „NATO se confruntă cu cel mai periculos context de securitate dintr-o generație”
11:07
Mark Rutte, avertisment sumbru pentru Europa: „NATO se confruntă cu cel mai periculos context de securitate dintr-o generație”
REACȚIE Trump amenință UE cu tarife „foarte mari” dacă Bruxelles-ul va permite Canadei să devină „membru asociat” al UE: „Un act ostil”
10:22
Trump amenință UE cu tarife „foarte mari” dacă Bruxelles-ul va permite Canadei să devină „membru asociat” al UE: „Un act ostil”
ANALIZA de 10 Iluzia normalității în Rusia. Va strânge Putin cureaua și va trece la o politică de austeritate?
10:00
Iluzia normalității în Rusia. Va strânge Putin cureaua și va trece la o politică de austeritate?
Mediafax
Bolojan, condiții pentru viitorul Guvern: Ce îi cere noului premier, „indiferent cine va fi nominalizat”
Digi24
Anunțul făcut de George Simion după consultările cu Nicușor Dan
Cancan.ro
Amanta i-ar fi fost INFIDELĂ lui Dorin Ioniță. L-a ÎNȘELAT cu cine se aștepta mai puțin
Prosport.ro
Simona Halep, cadou pentru Cătălin Botezatu: „Te iubesc pentru tot”
Adevarul
Ghidul de supraviețuire pentru tinerii cu studii și salariul minim: „Seara iei legume la reducere, te îmbraci de la Pepco și nu mergi la doctori”
Mediafax
Grindeanu, după consultările cu Nicușor Dan: „PSD este pregătit să preia guvernarea”
Click
Scandal în familia regală! Ce i-ar fi spus Regele Charles fratelui Dianei după moartea ei
Digi24
Reacția Chinei, după ce Congresul SUA a adoptat noi sancțiuni draconice împotriva Rusiei
Cancan.ro
Generalul Dorin Ioniță, desființat de verișoara amantei Alice: 'A dat de un narcisist. I-a distrus tot!'
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice. Puțini ar mai recunoaște-o
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Problemele de proiectare ale sensurilor giratorii din România: „Avem giratorii unde pot intra și cu 100km/h. Deci ăla nu-mi calmează nimic”
Descopera.ro
Care este diferența dintre aurora boreală și aurora australă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La psihiatru: – Am o prietenă imaginară!
Descopera.ro
Cercetătorul care a „întinerit” celulele. Poate descoperirea lui Shinya Yamanaka să inverseze îmbătrânirea?
Mediafax Italia
IMAGINI INCREDIBILE! Încăierare violentă pe un vas de croazieră. Un turist, internat în stare gravă
Mediafax Spania
Anunțul de ultimă oră. SERVICIUL MILITAR REVINE?! Ce se întâmplă, de fapt, cu tinerii din Spania, născuți în 2008
EXCLUSIV După procurorii anticorupție, s-a sesizat și Agenția Națională de Integritate în cazul șefului Inspecției Muncii, Dantes Bratu, filmat când ar fi primit atenții la portbagaj. Ce scrie în raportul de sesizare
13:01
După procurorii anticorupție, s-a sesizat și Agenția Națională de Integritate în cazul șefului Inspecției Muncii, Dantes Bratu, filmat când ar fi primit atenții la portbagaj. Ce scrie în raportul de sesizare
FLASH NEWS Peste 2000 de locuri au fost scoase la concurs în şcolile de Poliție din România. Până la ce dată se pot face înscrieri
12:57
Peste 2000 de locuri au fost scoase la concurs în şcolile de Poliție din România. Până la ce dată se pot face înscrieri
NEWS ALERT Surpriza din biroul lui Grindeanu, joi dimineață. Condiția lui Victor Ponta dacă va fi propus premier
12:54
Surpriza din biroul lui Grindeanu, joi dimineață. Condiția lui Victor Ponta dacă va fi propus premier
FLASH NEWS Un deputat PNL afirmă că viitorul guvern trebuie să continue reformele inițiate de Bolojan
12:53
Un deputat PNL afirmă că viitorul guvern trebuie să continue reformele inițiate de Bolojan
TRAGEDIE Elevă de 13 ani, găsită moartă într-un imobil din Iași. Poliția a deschis dosar penal
12:42
Elevă de 13 ani, găsită moartă într-un imobil din Iași. Poliția a deschis dosar penal
FLASH NEWS Varujan Pambuccian, liderul Grupului minorităților, i-a cerut lui Nicușor Dan amânarea desemnării premierului
12:35
Varujan Pambuccian, liderul Grupului minorităților, i-a cerut lui Nicușor Dan amânarea desemnării premierului

Cele mai noi

Trimite acest link pe