Presa internațională și rețelele de socializare au fost inundate de zvonuri potrivit cărora președintele chinez, Xi Jinping, ar fi suferit un accident vascular cerebral grav, după ce ar fi leșinat la summit-ul BRICS de la New Delhi, care a avut loc la finalul săptămânii trecute.

Speculațiile, lansate inițial de disidentul politic Wanjun Xie, susțin că liderul de la Beijing ar fi fost transportat de urgență cu un elicopter militar la Spitalul 301 din capitala Chinei. Cu toate acestea, informațiile rămân complet neconfirmate de autorități și sunt tratate cu maximă prudență de analiștii externi, relatează The Economic Times.

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Wanjun Xie a făcut aceste afirmații într-o serie de postări pe X, dar nu a existat nicio confirmare oficială din partea Beijingului cu privire la faptul că Xi ar fi leșinat, ar fi suferit un accident vascular cerebral sau ar fi fost internat în spital.

Xie a afirmat că Xi a fost transportat cu avionul înapoi la Beijing pentru a primi îngrijiri medicale de urgență la Spitalul General al Armatei Populare de Eliberare, cunoscut sub numele de Spitalul 301. El a mai susținut că Xi a fost supus unei intervenții chirurgicale și a fost ținut sub observație într-o unitate de terapie intensivă. Aceste postări nu au fost verificate independent, precizează The Economic Times.

Xi nu a participat la cina BRICS după întâlnirea cu premierul Modi

Xi a sosit la New Delhi pe 12 septembrie pentru cel de-al 18-lea summit BRICS, aceasta fiind prima sa vizită în India după șapte ani. El a participat la summit și a avut o întâlnire bilaterală cu premierul Narendra Modi. Se pare încă, că președintele chinez nu a participat ulterior la cina de gală organizată de Modi la Bharat Mandapam.

Președintele rus Vladimir Putin și alți lideri ai țărilor BRICS au participat la cină, în timp ce ministrul chinez de externe Wang Yi a reprezentat Beijingul. Conform relatărilor din acea perioadă, Xi se întorsese la hotel pentru a se odihni după o zi încărcată, deși nu a existat nicio explicație oficială pentru absența sa.

În cadrul summitului, Xi a făcut apel la țările BRICS să contribuie la eforturile de soluționare a conflictului din Asia de Vest, afirmând că războiul „nu servește intereselor comune ale comunității internaționale”. De asemenea, el a anunțat că țara sa va prelua președinția BRICS anul viitor și va găzdui cel de-al 19-lea summit.

Cu toate acestea, absența sa de la cină nu a fost însoțită de nicio declarație oficială care să precizeze că ar fi suferit o urgență medicală. Potrivit unor rapoarte care citează surse, Xi s-ar fi întors la hotel pentru a se odihni.

Xi și Modi au purtat discuții separate cu privire la relațiile dintre India și China, inclusiv aspecte legate de frontieră și comerț.

Întrebările privind starea de sănătate a lui Xi s-au intensificat după apariția pe internet a unui scurt video cu un schimb de replici care a avut loc în timpul discursului de deschidere al lui Modi la summit.

Imaginile video l-au arătat pe Modi întorcându-se spre delegația chineză și întrebându-l pe traducător: „E totul în regulă?”.

Mai multe persoane care par a fi asistenți sau membri ai personalului sunt văzute grăbindu-se spre el înainte de a schimba câteva cuvinte cu președintele.

După câteva secunde, Xi dă din cap, determinându-l pe Modi să-și reia discursul.

Absența sa ulterioară de la cina de gală a alimentat speculațiile privind starea sa de sănătate.

Wanjun Xie a mai afirmat că Xi a refuzat tratamentul la un spital din India, de teamă că starea sa de sănătate ar putea ajunge la cunoștința părții indiene. El a susținut că, după sosirea la Beijing, Xi a fost transportat de la aeroport la Spitalul 301 cu un elicopter militar, în loc să fie primit în cadrul unei ceremonii oficiale de bun venit.

Într-un clip de la plecarea sa din India, președintele chinez este văzut urcând pe scara avionului. Brațul stâng al lui Xi Jinping este apare parcă atârnând. De asemenea, se poate observa mâneca cămășii sale atârnând afară. O persoană care ar fi doctorul său aleargă imediat pe scări în sus după gestul de salut.

Wanjun Xie este președintele Partidului Democratic din China.

Sursă foto: Kremlin.ru