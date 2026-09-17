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Un deputat PNL afirmă că viitorul guvern trebuie să continue reformele inițiate de Bolojan

Un deputat PNL afirmă că viitorul guvern trebuie să continue reformele inițiate de Bolojan
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Deputatul PNL Ionel Bogdan a transmis, printr-o postare pe Facebook, că România are nevoie cât mai repede de un premier credibil, dar care să vină cu un plan clar de continuare a reformelor. Acesta a mai spus că, indiferent de natura viitorului guvern, fie că vorbim despre un guvern politic sau unul tehnocrat, cel care va lua locul lui Ilie Bolojan trebuie să continue reformele.

„România are nevoie rapid de un guvern cu puteri depline, un premier credibil, miniștri competenți și un program clar de continuare a reformelor.

La consultările de astăzi, PNL i-a prezentat președintelui Nicușor Dan soluțiile pentru ieșirea din actuala criză politică. PNL, USR și UDMR îl susțin pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier al unui guvern reformist. O altă soluție pe care o susținem este un guvern tehnocrat, cu un mandat clar pentru continuarea reformelor”, a explicat deputatul PNL în postarea sa.

PNL încearcă să justifice politicile lui Bolojan și insistă că acestea trebuie continuate

Deputatul Ionel Bogdan spune că reformele impuse de Bolojan au fost necesare, iar PNL va susține un guvern care va asigura continuitatea politicilor de austeritate pentru a „oferi României stabilitate și încredere”.

„Guvernul condus de Ilie Bolojan a luat măsuri dificile, dar necesare: reducerea deficitului, începerea reformării statului și eliminarea unor privilegii. Acest drum trebuie continuat. PNL va susține o formulă de guvernare care răspunde acestor obiective și care poate oferi României stabilitate și încredere”, a mai scris deputatul PNL pe Facebook.

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