La Braşov, elevii merg la şcoală cu pază şi protecţie. Astfel, în autobuzele speciale cu care circulă aceștia se află și câte un poliţist local.

În acest fel, autorităţile vor să reducă blocajele matinale din trafic şi să le ofere părinţilor încrederea că cei mici sunt în siguranţă, notează Observator TV.

„Ar trebui să inspire pentru că suntem, totuşi, o autoritate publică, iar prezenţa lor noi apreciem că este de bun augur. Din cunoştinţele mele, nu au fost incidente”, a precizat Oana Ion, purtător de cuvânt la Poliția Locală Brașov.

Potrivit sursei citate, în municipiul Braşov sunt 16 linii pentru elevi cu trasee gândite astfel încât să acopere toate necesităţile de transport.

Dintre acestea, 13 sunt în interiorul municipiului Brașov, iar alte trei leagă localitățile din zona metropolitană de oraș.

Transportul este gratuit, iar aceste curse speciale pot fi folosite tot gratuit și de cadrele didactice din școlile și liceele din Brașov.

FOTO – Captură video: Observator TV