Elicopter militar, PRĂBUȘIT în statul Washington. 4 soldați americani au murit

Un nou accident de elicopter lovește armata americană. Patru soldați care făceau parte dintr-o echipă de elită au murit după ce un aparat MH-60 Black Hawk s-a prăbușit în apropierea unei baze militare din statul Washington.

Se pare că accidentul a avut loc la mijlocul acestei săptămâni, dar informațiile au fost făcute publice abia după 48 de ore.

Accidentul, lângă Baza Lewis-McChord

Potrivit AP, elicopterul se afla într-o misiune de antrenament de rutină la vest de Baza Comună Lewis-McChord când s-a prăbușit. Accidentul a avut loc miercuri seară, în jurul orelor 21:00, a declarat Comandamentul Operațiunilor Speciale ale Armatei SUA.

Soldații făceau parte din Regimentul 160 de Aviație pentru Operațiuni Speciale – „Aeropurtat”, au declarat oficialii.

Eforturile de recuperare a cadavrelor sunt în curs de desfășurare, iar cauza producerii accidentului este încă investigată, au transmis oficiali ai US Army.

Potrivit datelor furnizate de Serviciul Național de Meteorologie, cerul în zonă era în mare parte senin, cu vânturi ușoare dinspre sud în momentul accidentului.

Din respect pentru familiile îndoliate, Pentagonul nu va furniza presei numele soldaților decedați. Identitatea lor va fi dezvăluită „când va fi cazul”.

