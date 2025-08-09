Elicoptere ale Forţelor Aeriene Române aflate în timpul unui exerciţiu au identificat o tânără de 18 ani grav rănită în Masivul Ceahlău

Elicoptere ale Forţelor Aeriene Române aflate în timpul unui exerciţiu care avea scopul de salvare și evacuare medicală a victimelor au identificat o tânără de 18 ani grav rănită în Masivul Ceahlău. Fata a primit primul ajutor, apoi a fost imobilizată pe targă şi coborâtă de pe munte.

„O tânără, în vârstă de 18 ani, aflată în stare medicală critică, a fost identificată în zona greu accesibilă a Vârfului Toaca de către un detașament de elicoptere al Forțelor Aeriene în cursul unei activități de zbor de instrucție cu specific de căutare-salvare (SAR) și evacuare medicală (MEDEVAC).

Echipajul militar a acționat prompt, acordând primul ajutor tinerei”, se arată într-o postare pe Facebook a celor de la Forțele Aeriene Române.

Tânăra a fost predată echipei Salvamont

Potrivit sursei citate, tânăra de 18 ani care prezenta simptome severe de lipotimie (tegumente palide, transpirații abundente, respirație greoaie) și anemie fiind incapabilă să se deplaseze.

„Pacienta, cetățean român, a fost imobilizată pe targă, coborâtă în siguranță de pe versant și transportată până la o cabană din proximitate, unde a fost predată echipei Salvamont, sosită în sprijin.

Intervenția, realizată în afara scenariului planificat de instrucție, a demonstrat profesionalismul și disponibilitatea militarilor români de a acționa eficient în sprijinul populației civile, chiar și în condiții dificile de teren”, mai transmit cei de la Forțele Aeriene.