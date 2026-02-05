Elon Musk, cel mai bogat om din lume, mesaj despre valoarea banilor: „Cine a zis că banii nu cumpără fericirea avea dreptate”

Elon Musk a scris pe platforma sa, X, că „cine a zis ca banii nu cumpara fericirea avea dreptate”.

Amintim că magnatul american Elon Musk a catalogat miercuri drept un „atac politic” procedura judiciară franceză împotriva reţelei sale sociale X, al cărui sediu din Franţa a fost percheziţionat marţi, iar acesta a fost citat pentru un interogatoriu pe 20 aprilie.

A fost o percheziţie care s-a bazat pe „motivaţii politice” sub pretextul unor acuzaţii de manipulare a algoritmilor şi de extragere frauduloasă de date, a spus Musk. „Suntem dezamăgiţi de această evoluţie, dar nu suntem surprinşi”, a adăugat el, remarcând publicitatea făcută evenimentului de către Parchetul din Paris, „ceea ce demonstrează că este vorba despre un act judiciar abuziv care urmăreşte mai degrabă atingerea unor obiective politice ilegitime decât aplicarea corectă a legii”.

În opinia sa, Parchetul din Paris încearcă să pună presiune pe conducerea reţelei sociale X din SUA şi neagă „categoric că ar fi comis fie şi cea mai mică infracţiune”.

Parchetul din Paris spune că ancheta a pornit de la plângeri privind utilizarea Grok, aplicaţia de inteligenţă artificială a platformei X care a fost folosită pentru a distribui conţinuturi negaţioniste şi „deepfake-uri” cu conţinut sexual explicit.

