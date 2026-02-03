Percheziţii la sediul reţelei de socializare X din Paris. Elon Musk și un director general, chemați la audieri

Parchetul Parisului a anunțat că marți a avut loc o percheziție la sediul francez al rețelei de socializare X a lui Elon Musk, în cadrul unei anchete deschise în ianuarie 2025, relatează France 24.

„O percheziție este efectuată la sediul francez al lui X de către unitatea de criminalitate cibernetică a parchetului din Paris, împreună cu CyberGEND și Europol în cadrul anchetei deschise în ianuarie 2025. Parchetul din Paris părăsește X. Găsiți-ne pe Lkd și Instagram.“, a transmis sursa citată pe contul de X.

Reprezentanții X nu au făcut niciun comentariu imediat.

Procuratura din Paris a declarat că a deschis ancheta după ce a fost contactată de un parlamentar care susținea că algoritmii părtinitori ai platformei X ar fi putut distorsiona funcționarea unui sistem automatizat de prelucrare a datelor.

Procurorii din Paris i-au citat pe Musk și pe fosta directoare generală Linda Yaccarino pentru a fi interogați în aprilie, în cadrul anchetei.

Procuratura a mai anunțat că părăsește platforma de socializare X și că, de acum înainte, va comunica pe LinkedIn și Instagram. LinkedIn aparține Microsoft, iar Instagram aparține Meta.

